Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 9% της Αlpha Bank ξεκινά το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, έχοντας ήδη παραλάβει την προσφορά της UniCredit. Οι ενδιαφερόμενοι και η UniCredit καλούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον στη διαγωνιστική η διαδικασία και να υποβάλλουν τις προσφορές τους από τις 30 Οκτωβρίου έως τις 10 Νοεμβρίου.



Η πρόταση της ιταλικής τράπεζας έως τώρα αποτελεί τη μόνη προσφορά που είναι στο τραπέζι. Ανέρχεται στο 1,33 ευρώ ανά μετοχή.

Τα αποτελέσματα της Διαγωνιστικής Διαδικασίας πρόκειται να ανακοινωθούν το αργότερο δυο ώρες πριν το άνοιγμα του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 13 Νοεμβρίου.

Η ανακοίνωση του ΤΧΣ



Την 23η Οκτωβρίου 2023, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (το «ΤΧΣ») έλαβε δεσμευτική προσφορά από την εταιρεία με την επωνυμία UniCredit S.p.A. (η «UniCredit») για την απόκτηση του συνόλου της συμμετοχής του στην «Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» (η «Alpha»), ήτοι διακοσίων έντεκα εκατομμυρίων εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων ενενήντα εννέα (211.138.299) κοινών ονομαστικών μετοχών, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 8,9781% του καταβεβλημένου κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Alpha (οι «Μετοχές» και έκαστη εξ αυτών η «Μετοχή»), σε τιμή πώλησης ανά Μετοχή ποσού of €1,33 (η «Προσφορά»). Μετά την αξιολόγηση της Προσφοράς από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΧΣ, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΧΣ έκρινε ότι η Προσφορά είναι καλόπιστη (bona fide offer) σύμφωνα με τη Στρατηγική Αποεπένδυσης (όπως ορίζεται κατωτέρω). Το ΤΧΣ καλωσορίζει αυτή την προσφορά, η οποία ανακοινώθηκε σε συνάρτηση με μια ευρύτερη στρατηγική συμφωνία ανάμεσα στην Alpha και τη UniCredit.



Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο του ΤΧΣ, ήτοι τον Νόμο 3864/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ο «Νόμος του ΤΧΣ»), και στο πλαίσιο της στρατηγικής αποεπένδυσης του ΤΧΣ, περίληψη της οποίας δημοσιοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2023 στην ιστοσελίδα του ΤΧΣ[1] (η «Στρατηγική Αποεπένδυσης»), το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΧΣ ανακοινώνει την πρόθεσή του να εκκινήσει τη διαδικασία διάθεσης των Μετοχών μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας διάθεσης (η «Διαγωνιστική Διαδικασία»).



Η Διαγωνιστική Διαδικασία θα περιλαμβάνει διαδικασία υποβολής προσφορών σύμφωνα με το Παράρτημα Γ, παρ. ii) – διαδικασία επίσημης πώλησης μέσω πλειστηριασμού, της Στρατηγικής Αποεπένδυσης και θα ξεκινήσει στις 10:30 π.μ. ώρα Ελλάδος στις 30 Οκτωβρίου 2023 και θα ολοκληρωθεί στις 10 Νοεμβρίου 2023 στις 5:30 μ.μ. ώρα Ελλάδος. Το ΤΧΣ έχει ορίσει την Lazard Frères SAS («Lazard») ως σύμβουλο διάθεσης. H Lazard, με αυτή την ιδιότητα θα διεξάγει την διαδικασία των προσφορών. Η UniCredit δύναται να συμμετάσχει στη Διαγωνιστική Διαδικασία. Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα πρέπει να επικοινωνήσουν απευθείας με την Lazard, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται παρακάτω, ώστε να λάβουν τα σχετικά κριτήρια επιλεξιμότητας και τις πληροφορίες για να συμμετέχουν (οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές) στην Διαγωνιστική Διαδικασία.

Προκειμένου να θεωρηθεί ως επιλέξιμη μια προσφορά, οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές οφείλουν να γνωρίζουν ότι το ΤΧΣ θα αξιολογήσει προσφορές μόνο επί τη βάσει ότι: (i) η προσφορά είναι για όλες τις Μετοχές, (ii) δεν θα προσφερθεί η δυνατότητα διεξαγωγής ελέγχων (due diligence) από το ΤΧΣ και την Alpha, (iii) σχέδιο σύμβασης αγοραπωλησίας θα καταστεί διαθέσιμο από το ΤΧΣ και οποιαδήποτε τροποποίηση αυτού από τον ενδιαφερόμενο (εκτός αν επιτρέπεται βάσει των όρων αυτού) θα καθιστά τον επενδυτή μη επιλέξιμο, και (iv) με την προσφορά του επενδυτή θα προσκομιστεί απόδειξη για την ύπαρξη άμεσα διαθέσιμων κεφαλαίων.

Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές υποχρεούνται επίσης να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις γνωστοποίησης ταυτότητας πελάτη (KYC) προκειμένου να θεωρηθούν ως επιλέξιμοι. Οποιαδήποτε προσφορά από έναν επιλέξιμο επενδυτή πρέπει να είναι υψηλότερη από την Προσφορά της UniCredit. Η ολοκλήρωση της πώλησης των Μετοχών τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΧΣ, το οποίο θα αξιολογήσει την προσφορά του προτιμητέου πλειοδότη σύμφωνα με τις γνωμοδοτήσεις για το δίκαιο και εύλογο της προσφοράς (fairness opinion) τις οποίες θα λάβει από τους ανεξάρτητους χρηματοοικονομικούς του συμβούλους σύμφωνα με τον Νόμο του ΤΧΣ.

Όλες οι προσφορές που θα κατατεθούν θεωρούνται αυστηρά εμπιστευτικές και θα αξιολογηθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο ΤΧΣ στο τέλος της διαδικασίας.



Τα αποτελέσματα της Διαγωνιστικής Διαδικασίας πρόκειται να ανακοινωθούν το αργότερο δυο ώρες πριν το άνοιγμα του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 13 Νοεμβρίου 2023. Η Lazard ενεργεί ως Σύμβουλος Διάθεσης του ΤΧΣ και η Rothschild & Co ως Σύμβουλος Στρατηγικής Αποεπένδυσης του ΤΧΣ. Η Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (UK) LLP και η Δικηγορική Εταιρεία Κυριακίδης Γεωργόπουλος ενεργούν ως εξωτερικοί νομικοί σύμβουλοι του ΤΧΣ.



Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τη Lazard.

Το ΤΧΣ επιφυλάσσεται του δικαιώματος, οποιαδήποτε στιγμή και κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να τροποποιεί τους όρους της Διαγωνιστικής Διαδικασίας ή να τερματίσει τις συζητήσεις ή διαπραγματεύσεις.

