Συγχαρητήρια στην Ελλάδα για την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας από Μισέλ και Φον ντερ Λάιεν

Τα συγχαρητήρια τους στην Ελλάδα για την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας εξέφρασαν ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ και η Πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησαν, μετά τη λήξη των εργασιών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.

«Συγχαρητήρια στην Ελλάδα για την πρόοδο που έχει σημειωθεί και η οποία είναι πολύ ορατή μεταξύ των οίκων αξιολόγησης», ανέφερε ο Σαρλ Μισέλ. «Συγχαίρουμε τις ελληνικές αρχές γι' αυτό το αποτέλεσμα κι' αυτή την επιτυχία», τόνισε.

Από την πλευρά της, η Πρόεδρος της Επιτροπής ανέφερε ότι στο τέλος της συζήτησης για την κατάσταση στην ευρωζώνη, οι ηγέτες της ΕΕ συνεχάρησαν την Ελλάδα «για την εξαιρετική πρόοδο που έχει σημειώσει τα τελευταία χρόνια».

"We congratulate Greece for the extraordinary progress it has made over the past years.



Regaining investment grade is a huge milestone, and we pay tribute to the Greek people who have every reason to feel good."



— President @vonderleyen at the #EUCO press conference. pic.twitter.com/76rYatPmdo