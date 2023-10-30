Μπόνους στους καταναλωτές οι οποίοι αποκαλύπτουν επωνύμως μέσω της εφαρμογής Appodixi υποθέσεις φοροδιαφυγής προβλέπει το νομοσχέδιο, το οποίο συζητείται αύριο, Τρίτη, στο υπουργικό συμβούλιο φέρνοντας παράλληλα ουσιαστικές αλλαγές στον τρόπο φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών χωρίς αυξήσεις συντελεστών.

Χατζηδάκης, Θεοχάρης και Πιτσιλής παρουσίασαν σήμερα μια νέα εφαρμογή στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ, μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να κάνουν ανώνυμα και επώνυμα καταγγελίες για φοροδιαφυγή λαθρεμπόριο και διαφθορά.

Οι μέχρι τώρα καταγγελίες στην εφαρμογή φτάνουν τις 135.000, εκ των οποίων οι 75.000 είναι ανώνυμες και οι 55.000 επώνυμες.

«Δεν μπορεί να υπάρχουν ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι πληρώνουν λιγότερο φόρο από τους υπαλλήλους τους, οι οποίοι μάλιστα αμείβονται με τον κατώτατο μισθό» τόνισε ο υπουργός Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης.

Η πλατφόρμα καταγγελιών είναι ένα ακόμα βήμα για την προστασία των δημοσίων εσόδων, τόνισε ο Γιώργος Πιτσίλης

Πηγή: skai.gr

