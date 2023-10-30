Σκυλακάκης στον ΣΚΑΪ 100,3: Έρχεται επίδομα θέρμανσης και για τους χρήστες ηλεκτρικού ρεύματος

Επίδομα θέρμανσης και σε όσους χρησιμοποιούν ηλεκτρικό ρεύμα για να ζεσταθούν το χειμώνα προανήγγειλε μέσω του ΣΚΑΪ ο υπουργός Ενέργειας, Θεόδωρος Σκυλακάκης.

Ο υπουργός προανήγγειλε ακόμα ενιαίο τύπο τιμολογίου ηλεκτρικής ενέργειας από την 1η Ιανουαρίου στο οποίο θα μεταπέσουν όλοι οι καταναλωτές οι οποίοι δεν θα έχουν επιλέξει κάποιο διαφορετικό, προκειμένου να μπορούν να κάνουν συγκρίσεις και να επιλέγουν τον φθηνότερο πάροχο.

Σε αυτά τα τιμολόγια οι χρεώσεις ηλεκτρικής ενέργειας θα ανακοινώνονται προκαταβολικά στις αρχές κάθε μήνα και θα ενσωματώνουν μηχανισμό διόρθωσης τιμής για τον επόμενο μήνα.

Ο κ. Σκυλακάκης σημείωσε ότι οι οριζόντιες επιδοτήσεις στα τιμολόγια ρεύματος θα σταματήσουν στο τέλος του έτους στο βαθμό που δεν θα έχουμε νέα ενεργειακή κρίση, η οποία θα επιβάλλει νέες παρεμβάσεις.

