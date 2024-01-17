ΤτΕ: Με πρωτογενές πλεόνασμα 3,7 δισ. ευρώ έκλεισε το 2023

Με πρωτογενές πλεόνασμα 3,7 δισ. ευρώ έκλεισε ο Προϋπολογισμός σε ταμειακή βάση το 2023.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, το πρωτογενές πλεόνασμα της κεντρικής διοίκησης διαμορφώθηκε στα 3,7 δισ. ευρώ έναντι πρωτογενούς ελλείμματος 6,6 δισ. ευρώ το 2022.

Το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης παρουσίασε έλλειμμα 2,685 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 12, 664 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Η εξέλιξη αυτή αντανακλά τη σημαντική αύξηση των εσόδων του τακτικού Προϋπολογισμού στα 62,7 δισ. ευρώ έναντι 55,44 δισ. ευρώ το 2022.

Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθηκαν σε 62,195 δισ. ευρώ, από 64,303 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2022.

Η δαπάνη για τόκους αυξήθηκε ελαφρώς στα 6,4 δισ. ευρώ από 6 δισ. ευρώ αντιστοίχως.

Το έλλειμμα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων μειώθηκε στα 4,4 δισ. ευρώ από 5,7 δισ. ευρώ το 2022.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

