Στο 2,72% διαμορφώθηκε η απόδοση του 5ετούς ομολόγου στη δημοπρασία που πραγματοποίησε σήμερα ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Το ύψος των προσφορών ξεπέρασε το 1 δισ. ευρώ (1,086 δισ. ευρω) έναντι 250 εκατ. ευρω που επεδίωκε να αντλήσει το Ελληνικό Δημόσιο.

Η επανέκδοση του συγκεκριμένου ομόλογου του Ελληνικού Δημοσίου, σταθερού επιτοκίου 3,875%, πενταετούς διάρκειας λήξης 15 Ιουνίου 2028 εντάσσεται στο σχεδιασμό του ΟΔΔΗΧ για την ικανοποίηση της επενδυτικής ζήτησης και ταυτόχρονα η διευκόλυνση της λειτουργίας της δευτερογενούς αγοράς ομολόγων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

