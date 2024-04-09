Μήνυμα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας σε σειρά προϊόντων έστειλε την Τρίτη ο Κώστας Σκρέκας από το βήμα του 14ου Food Retail.

«Η τελευταία δέσμη μέτρων για τις τιμές των προϊόντων, έχει φέρει αποτέλεσμα, και θα δούμε ταχύτερη αποκλιμάκωση του αποπληθωρισμού. Είναι μέτρα έκτακτα μέχρι να λειτουργήσει η αγορά, και μετά αυτά τα μέτρα θα σβήσουν» σημείωσε ο υπουργός Ανάπτυξης, ενώ πρόσθεσε ότι η «Κυβέρνηση εστιάζει στον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα και της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων».

Ο υπουργός αναφέρθηκε στον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα, διότι όπως είπε, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής αλλά και η μείωση της παραγωγικής ικανότητας λόγω ελλείψεων σε προσωπικό ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα στην τροφοδοσία της αγοράς με αγροδιατροφικά προϊόντα. Δηλαδή σε τρόφιμα «και αυτό, από τη μια έχει ως αποτέλεσμα μια πιθανή αύξηση των τιμών και από την άλλη ελλείψεις σε προϊόντα που έχουμε ανάγκη».

Για τον πληθωρισμό ο υπουργός υπεραμύνθηκε των μέτρων κατά της ακρίβειας που έχει θεσπίσει η Κυβέρνηση αναφέροντας χαρακτηριστικά: «έχουμε πολύ δρόμο ακόμη σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση του πληθωρισμού και στη δημιουργία ανταγωνιστικής οικονομίας». Πάντως σημείωσε ότι τον τελευταίο μήνα, μετά την εφαρμογή των τελευταίων μέτρων, σε κάποιες αλυσίδες ο πληθωρισμός έχει υποχωρήσει στο 0,4%.

Πάντως, παρά τη μείωση του πληθωρισμού που αποτυπώνεται όπως είπε ο υπουργός στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ ο κ. Σκρέκας υπογράμμισε ότι: «κάποια μέτρα θα τα διατηρήσουμε μέχρι να δούμε τον πληθωρισμό να μειώνεται. Στα βασικά μέτρα που έχουν αποτέλεσμα είναι μεταξύ άλλων η τρίμηνη απαγόρευση των προωθητικών ενεργειών που προηγουμένως έχουν ανατιμηθεί. Κάτι που είναι δραστικό και περιοριστικό, αλλά έφερε αποτέλεσμα καθώς πολλές εταιρείες ανακάλεσαν ανατιμήσεις ή δεν προχώρησαν σε ανατιμήσεις υπό το φόβο να χάσουν το μερίδιο αγοράς τους». Επίσης σε ότι αφορά τη μείωση του ΦΠΑ, απέκλεισε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Ακόμη, σημείωσε ότι ο καταναλωτής μπορεί να βοηθήσει να μειωθούν οι τιμές μέσα από την καταναλωτική συμπεριφορά του. «Θέλουμε να τον βοηθήσουμε να αξιοποιήσει τη δύναμή του μέσω της πλατφόρμας e-καταναλωτής και να δει πως και από που μπορεί να προμηθευτεί τα προϊόντα φθηνότερα έτσι θα έρθουν οι πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αναβαθμίζουμε, λοιπόν, το e-katanalotis και δημιουργείται άλλο έπινα εργαλείο για να ρίξει ο ανταγωνισμός τις τιμές».

Επιπλέον, ο υπουργός τόνισε ότι το ζητούμενο είναι πως θα γίνει πιο ανταγωνιστική η οικονομία και οι επιχειρήσεις και να προσφέρουμε ποιοτικά ελληνικά προϊόντα.

Από την πλευρά του ο Αριστοτέλης Παντελιάδης ανέφερε ότι κάποια από τα μέτρα κατά της ακρίβειας που έλαβε Κυβέρνηση δεν είναι σε λάθος κατεύθυνση. Ωστόσο, έσπευσε να σημειώσει: «σε ένα προϊόν με τόσο μεγάλη αύξηση τιμής, όπως είναι το κακάο, τα μέτρα που περιορίζουν τις ανατιμήσεις είναι επώδυνα και μπορεί να προκαλέσουν πρόβλημα σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Θέλω να πιστεύω ότι όσο ο πληθωρισμός εξομαλύνεται, θα αρχίσουν να αποσύρονται εφόσον δούμε την αποκλιμάκωση που επιθυμούμε στον πληθωρισμό τροφίμων».

Με τον γενικό διευθυντή της ΕΣΕ Απόστολο Πεταλά να σημειώνει από το βήμα του συνεδρίου: «Ο παρεμβατισμός δημιουργεί περισσότερα προβλήματα απ' ότι λύνει». Ο εκπρόσωπος των σούπερ μάρκετ υπεραμύνθηκε της συμβολής του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων στην οικονομία της χώρας, δηλώνοντας ότι παρέχει ποιότητα, ποικιλία και επάρκεια προϊόντων και σε επίπεδο τιμών και κάνει, όπως σημείωσε ο κ. Πεταλάς «το καλύτερο δυνατό που μπορεί για να υπάρχει αύριο». Σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του ο επικεφαλής της ΕΣΕ ανέφερε ότι τα σούπερ μάρκετ επενδύουν δύο και τρεις φορές περισσότερο από τα χρήματα που εμφανίζουν στην τελική γραμμή η οποία πέρυσι υποχώρησε κάτω από το 1,5% του τζίρου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

