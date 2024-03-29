Η τιμή του κακάου έχει ανέβει στα ύψη από τις αρχές του χρόνου και κάθε μέρα αγγίζει μια νέα τιμή ρεκόρ. Την Τρίτη ξεπέρασε ακόμη και το όριο των 10.000 δολαρίων ανά τόνο, ενώ πριν από έναν χρόνο η τιμή ήταν κάτω από τα 3.000 δολάρια.

Παρόλα αυτά όμως οι αγρότες που ασχολούνται με την καλλιέργεια του κακάου δεν μπορούν να ζήσουν από την εργασία τους. Εδώ και δεκαετίες πλήττονται από τη φτώχεια, τον υποσιτισμό και την παιδική εργασία.

Μόνο δύο χώρες, η Ακτή Ελεφαντοστού και η Γκάνα στη Δυτική Αφρική, παράγουν σχεδόν τα δύο τρίτα του κακάου που καλλιεργείται παγκοσμίως. Παρά την εξαιρετική αυτή θέση δεν έχουν καταφέρει όμως να επιβάλουν υψηλότερες τιμές.

Φτωχοί παρά την προνομιακή θέση

Ο λόγος για τη σημερινή έκρηξη των τιμών είναι η μαζική πτώση της συγκομιδής. «Σήμερα εκτιμάται ότι η συγκομιδή στην Ακτή Ελεφαντοστού και τη Γκάνα έχει καταρρεύσει κατά τουλάχιστον ένα τρίτο. Επειδή οι δύο αυτές χώρες αντιπροσωπεύουν το 60% της παγκόσμιας παραγωγής κακάου, υπάρχει σημαντικό έλλειμμα στην αγορά», λέει ο Φρίντελ Χιτζ Άνταμς, ειδικός σε θέματα κακάου στο Ινστιτούτο Südwind στη Βόννη, το οποίο ειδικεύεται στο παγκόσμιο εμπόριο και την αναπτυξιακή πολιτική.

Ο λόγος είναι το φαινόμενο Ελ Νίνιο, το οποίο επιδεινώθηκε από την κλιματική αλλαγή, τονίζει ο Γερμανός ειδικός. Προκαλεί μεγάλες βροχοπτώσεις που βλάπτουν τη συγκομιδή. Στην Ακτή Ελεφαντοστού και τη Γκάνα το φαινόμενο επιδεινώνεται επίσης και από την προχωρημένη αποψίλωση των τοπικών δασών.

Θα συνεχιστούν οι υψηλές τιμές

Η ΕΕ και οι ΗΠΑ καταναλώνουν την πλειονότητα της παγκόσμιας παραγωγής. Για κάθε ευρώ όμως που κοστίζει μία σοκολάτα, μόνο περίπου επτά σεντς πηγαίνουν στους καλλιεργητές κακάου, ενώ οι παρασκευαστές και οι έμποροι παίρνουν περίπου 80 σεντς.

Προκειμένου να προγραμματίσουν καλύτερα αυτή την επιχείρηση δισεκατομμυρίων ευρώ, οι παρασκευαστές σοκολάτας αγοράζουν τους κόκκους κακάου πολύ πριν από τη συγκομιδή. «Το τραγικό είναι ότι οι αγρότες στην Ακτή Ελεφαντοστού και τη Γκάνα επωφελούνται ελάχιστα τώρα επειδή οι σοδειές πουλήθηκαν πριν από την άνοδο των τιμών», λέει ο Φρίντελ Χιτζ Άνταμς . Οι περισσότεροι από αυτούς πούλησαν στην τιμή των 1.800 δολαρίων ανά τόνο πέρυσι και έτσι υπέστησαν μεγάλη ζημιά.

Οι έμποροι στις μικρότερες χώρες παραγωγής κακάου προσπαθούν αυτή τη στιγμή να βρουν όσο το δυνατόν περισσότερο κακάο. Η τιμή του κακάου θα παραμείνει υψηλή για τα επόμενα ενάμιση με δύο χρόνια, ωστόσο δεν είναι βέβαιο ότι θα αντιμετωπιστούν τα προβλήματα της φτώχειας, του υποσιτισμού και της παιδικής εργασίας τα οποία καταγγέλλονται εδώ και 25 χρόνια.

Πηγή: Deutsche Welle

