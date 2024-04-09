Σκληραίνει στάση έναντι του Ισραήλ η Άγκυρα. Η Τουρκία ανακοίνωσε ότι από σήμερα Τρίτη περιορίζει τις εξαγωγές ορισμένων προϊόντων, μεταξύ αυτών πρώτες ύλες, προς το Ισραήλ έως ότου εφαρμόσει εκεχειρία και επιτρέψει «επαρκή και αδιάκοπη ροή» ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε την Τρίτη το υπουργείο Εμπορίου.

«Το Ισραήλ συνεχίζει να παραβιάζει κατάφωρα το διεθνές δίκαιο και αγνοεί τις πολυάριθμες εκκλήσεις της διεθνούς κοινότητας για κατάπαυση του πυρός και αδιάλειπτη ανθρωπιστική βοήθεια», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο.

Το Τελ Αβίβ πρέπει, «σε πλήρη συνεργασία με τον ΟΗΕ, να επιτρέψει την αδιάλειπτη παροχή όλης της βασικής ανθρωπιστικής βοήθειας στους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, συμπεριλαμβανομένων των ιατρικών προμηθειών και των υπηρεσιών υγείας που χρειάζονται», πρόσθεσε.

«Η Τουρκία αποφάσισε να περιορίσει την εξαγωγή προϊόντων στο Ισραήλ σύμφωνα με τις ομάδες προϊόντων που καθορίζονται στο παράρτημα, ως πρώτη κίνηση, από τις 9 Απριλίου 2024. Οι απαιτήσεις αυτής της απόφασης θα εφαρμοστούν αμέσως», ανέφερε το υπουργείο. Το παράρτημα αναφέρει διάφορους τύπους προϊόντων αλουμινίου και χάλυβα, βαφή, ηλεκτρικά καλώδια, δομικά υλικά, καύσιμα και άλλα υλικά.

«Αυτή η απόφαση θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου το Ισραήλ, στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο, κηρύξει άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και επιτρέψει επαρκή και αδιάλειπτη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας», ανέφερε το υπουργείο, προσθέτοντας ότι η Τουρκία «δεν έχει επιτρέψει την πώληση οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για στρατιωτικούς σκοπούς στο Ισραήλ» εδώ και πολύ καιρό.

«Στο πλαίσιο της σοβαρής κατάστασης στη Λωρίδα της Γάζας, η έκκλησή μας προς όλα τα μέλη της διεθνούς κοινότητας είναι να συμβάλλουν για να διασφαλίσουν ότι το Ισραήλ συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο», επανέλαβε το υπουργείο.

«Ως κράτος και λαός της Δημοκρατίας της Τουρκίας, θα συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα και να υποστηρίζουμε την Παλαιστίνη και τον λαό της, όπως κάναμε μέχρι τώρα».

Σύμφωνα με τη Χαμάς, το Ισραήλ έχει σκοτώσει περισσότερους από 33.000 Παλαιστίνιους μετά τη διασυνοριακή εισβολή της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 1.200 ανθρώπους.

Μεγάλο μέρος της υποδομής της Γάζας έχει καταστραφεί έκτοτε και 1,9 εκατομμύρια από τους κατοίκους της εκτοπίστηκαν με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν από ασθένειες και πείνα.

Πηγή: skai.gr

