Στο 3,4% ενισχύθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάρτιο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Εurostat. Αυτό σημαίνει ότι ο πληθωρισμός κατέγραψε αύξηση σε σχέση με τον Φεβρουάριο που ήταν στο 3,1%.

Στην Ευρωζώνη ο πληθωρισμός υποχώρησε από το 2,6% στο 2,4% φέρνοντας ένα βήμα πιο κοντά την έναρξη της μείωσης των επιτοκίων από την ΕΚΤ.

Euro area #inflation expected to be 2.4% in March 2024, down from 2.6% in February. Components: services +4.0%, food, alcohol & tobacco +2.7%, other goods +1.1%, energy ‑1.8% - flash estimate https://t.co/XV5xxaizCB pic.twitter.com/97f83o23S2 — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) April 3, 2024

Σε ό,τι αφορά τις κύριες συνιστώσες του πληθωρισμού της ζώνης του ευρώ, οι υπηρεσίες είχαν τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Μάρτιο (4,0%, σταθερός σε σχέση με τον Φεβρουάριο), ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (2,7%, έναντι 3,9% τον Φεβρουάριο), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (1,1%, έναντι 1,6% τον Φεβρουάριο) και την ενέργεια (-1,8%, έναντι -3,7% τον Φεβρουάριο). Έτσι, για πρώτη φορά μετά από πολλούς μήνες σε επίπεδο Ευρωζώνης ο πληθωρισμός στα τρόφιμα πέρασε σε δεύτερη μοίρα συγκριτικά με τον πληθωρισμό στις υπηρεσίες.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Στη Γερμανία ο πληθωρισμός υποχώρησε στο 2,3% στην Ιταλία στο 1,3%, ενώ μειώθηκε κάτω από το 3% στη Γαλλία και διαμορφώθηκε στο 3,2% στην Ισπανία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.