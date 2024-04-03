Λογαριασμός
Eurostat: Αυξήθηκε στο 3,4% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάρτιο – Στο 2,4% στην ευρωζώνη - Πίνακες

Στην Ευρωζώνη ο πληθωρισμος υποχώρησε από το 2,6% στο 2,4% φέρνοντας ένα βήμα πιο κοντά την έναρξη της μείωσης των επιτοκίων από την ΕΚΤ

Στο 3,4% ενισχύθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάρτιο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Εurostat. Αυτό σημαίνει ότι ο πληθωρισμός κατέγραψε αύξηση σε σχέση με τον Φεβρουάριο που ήταν στο 3,1%.

Στην Ευρωζώνη ο πληθωρισμός υποχώρησε από το 2,6% στο 2,4% φέρνοντας ένα βήμα πιο κοντά την έναρξη της μείωσης των επιτοκίων από την ΕΚΤ.

Σε ό,τι αφορά τις κύριες συνιστώσες του πληθωρισμού της ζώνης του ευρώ, οι υπηρεσίες είχαν τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Μάρτιο (4,0%, σταθερός σε σχέση με τον Φεβρουάριο), ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (2,7%, έναντι 3,9% τον Φεβρουάριο), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (1,1%, έναντι 1,6% τον Φεβρουάριο) και την ενέργεια (-1,8%, έναντι -3,7% τον Φεβρουάριο). Έτσι, για πρώτη φορά μετά από πολλούς μήνες σε επίπεδο Ευρωζώνης ο πληθωρισμός στα τρόφιμα πέρασε σε δεύτερη μοίρα συγκριτικά με τον πληθωρισμό στις υπηρεσίες.

Στη Γερμανία ο πληθωρισμός υποχώρησε στο 2,3%  στην Ιταλία στο 1,3%, ενώ μειώθηκε κάτω από το 3% στη Γαλλία και διαμορφώθηκε στο 3,2% στην Ισπανία. 

