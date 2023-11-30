Σκρέκας: Στα 1.100 τα προϊόντα που εντάχθηκαν στην πρωτοβουλία για «μόνιμη μείωση τιμής»

Θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ για το καλό των νοικοκυριών, σημείωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας μιλώντας από τη βήμα του ετήσιου συνεδρίου του ΙΕΛΚΑ.

Ο υπουργός αναφέρθηκε ιδιαίτερα στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης στην παραγωγή και στην πορεία των τιμών, σημείωσε την έμφαση που δίνει η κυβέρνηση στην αλλαγή του ενεργειακού μοντέλου και επανέλαβε ότι στη μάχη της ακρίβειας οι πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η κυβέρνηση αποδίδουν καρπούς. Αναφορικά με τις πρωτοβουλίες για τη συγκράτηση και τη μείωση των τιμών ο ίδιος υπενθύμισε ότι λειτουργούν προς όφελος του καταναλωτή, τόσο το καλάθι του νοικοκυριού όσο και η πρωτοβουλία για μόνιμη μείωση τιμής στην οποία μέχρι χθες, όπως είπε, είχαν ενταχθεί 1.100 προϊόντα.

Η μάχη με την ακρίβεια συνεχίζεται, επισήμανε ο υπουργός.



Πηγή: skai.gr

