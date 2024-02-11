Σκέρτσος για μισθούς στον ιδιωτικό τομέα: Περισσότερα, οι περισσότεροι πλέον

Με αφορμή την προσφάτως δημοσιοποιηθείσα ετήσια έκθεση της Εργάνης, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος αναλύει διεξοδικά τα στοιχεία γύρω από τους μισθούς στη χώρα μας, σε σχετική ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Εν αρχή ο υπουργός Επικρατείας δηλώνει πως «όλοι αναγνωρίζουμε ότι οι μισθοί στη χώρα μας πρέπει να αυξηθούν σημαντικά και να συγκλίνουν ταχύτερα με τα ευρωπαϊκά εισοδήματα για να προσφέρουν ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης στους εργαζόμενους. Αυτός είναι άλλωστε ο βασικός προγραμματικός και οικονομικός στόχος της κυβέρνησης. Η ετήσια απολογιστική έκθεση της Εργάνης για το 2023 δίνει αισιοδοξία για το μέλλον, καθώς παρουσιάζει πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για τη θετική πορεία τόσο των μισθών όσο και της απασχόλησης στην εγχώρια αγορά εργασίας».

Πιο αναλυτικά, «2+4 είναι τα πιο κρίσιμα στοιχεία που πρέπει να συγκρατήσουμε, συγκρίνοντας την κατάσταση μισθών και εργαζομένων μεταξύ 2019 και 2023:

* Περισσότεροι από 310 χιλιάδες Έλληνες και Ελληνίδες βγήκαν από το φάσμα της ανεργίας και σήμερα εργάζονται. Μέσα σε 4 χρόνια 310.509 συμπολίτες που δεν εργάζονταν έως το 2019 βρήκαν δουλειά. Οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα ανέρχονταν στο τέλος του 2023 σε 2.296.845, αυξήθηκαν δηλαδή κατά 15,6% από το 2019 που ήταν 1.986.336.

* Ο μέσος μισθός αυξήθηκε κατά 20%. Πέρα από την αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 20% από 650 σε 780 ευρώ, αντίστοιχη αύξηση 20% σημειώθηκε και στο μέσο μισθό που ανέβηκε από 1.046 ευρώ το 2019 σε 1.251 ευρώ το 2023».

Αναλύοντας, εξ άλλου, «τον αριθμό των εργαζομένων ανά εισοδηματικό κλιμάκιο βλέπουμε ότι η ελληνική αγορά εργασίας σταδιακά απομακρύνεται από μια αγορά χαμηλών μισθών, διευρύνοντας σημαντικά το μερίδιο των εργαζομένων που λαμβάνουν καλύτερους μισθούς», σημειώνει ο υπουργός Επικρατείας εξειδικεύοντας αμέσως μετά:

«Ενώ έως το 2019 η πολυπληθέστερη μισθολογική κατηγορία ήταν η χαμηλότερη με μισθούς κάτω των 700 ευρώ, πλέον η πολυπληθέστερη μισθολογική κατηγορία είναι αυτή μεταξύ 1.000 και 3.000 ευρώ.

* Το 2019, 704.631 μισθωτοί (δηλαδή 35,5% επί του συνόλου των εργαζομένων) αμείβονταν με μισθό κάτω των 700 ευρώ. Το 2023, οι εργαζόμενοι που αμείβονταν με μισθό κάτω των 700 ευρώ μειώθηκαν στους 415.784. Αυτό σημαίνει ότι το μερίδιο των χαμηλόμισθων εργαζόμενων μειώθηκε μέσα σε 4 χρόνια στο 18,1% επί του συνόλου των εργαζομένων, και 287.847 εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν σε υψηλότερη εισοδηματική κατηγορία.

* Το 2019, 561.151 μισθωτοί (δηλαδή 28,2% επί του συνόλου των εργαζομένων) αμείβονταν με μισθό μεταξύ 700 και 1000 ευρώ. Το 2023, οι εργαζόμενοι που αμείβονταν με μισθό μεταξύ 700 και 1000 ευρώ αυξήθηκαν σε 817.247. Αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι σε αυτή την κλίμακα αυξήθηκαν σε 4 χρόνια στο 35,6% επί του συνόλου των εργαζομένων. 256.096 εργαζόμενοι προστέθηκαν σε αυτή την εισοδηματική κατηγορία και απέκτησαν υψηλότερα εισοδήματα.

* Το 2019, 664.855 μισθωτοί (δηλαδή 33,5% επί του συνόλου των εργαζομένων) αμείβονταν με μισθό μεταξύ 1000 και 3000 ευρώ. Το 2023, οι εργαζόμενοι που αμείβονταν με μισθό μεταξύ 1000 και 3000 ευρώ αυξήθηκαν σε 980.326. Αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι σε αυτή την κλίμακα αυξήθηκαν σε 4 χρόνια στο 42,7% επί του συνόλου των εργαζομένων. 315.471 εργαζόμενοι προστέθηκαν σε αυτή την εισοδηματική κατηγορία και απέκτησαν υψηλότερα εισοδήματα.

* Το 2019, 55.619 μισθωτοί (δηλαδή 2,8% επί του συνόλου των εργαζομένων) αμείβονταν με μισθό >3000 ευρώ. Το 2023, 83.488 εργαζόμενοι αμείβονταν με μισθό >3000 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι σε αυτή την κλίμακα αυξήθηκαν σε 4 χρόνια στο 3,6% επί του συνόλου των εργαζομένων. 27.869 εργαζόμενοι προστέθηκαν σε αυτή την εισοδηματική κατηγορία και απέκτησαν υψηλότερα εισοδήματα».

Εν τέλει, «είμαστε ικανοποιημένοι με αυτούς τους μισθούς; Η απάντηση είναι όχι. Πρέπει να πάμε ακόμη καλύτερα και ταχύτερα ώστε να ενισχυθεί περαιτέρω το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Σίγουρα όμως επιβεβαιώνεται ότι η ασκούμενη οικονομική πολιτική φέρνει αποτελέσματα και βελτιώνει το προφίλ της ελληνικής αγοράς εργασίας προσφέροντας καλύτερους μισθούς σε περισσότερους εργαζόμενους».

Κλείνοντας ο υπουργός Επικρατείας επισυνάπτει την έκθεση της Εργάνης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

