Γκεοργκίεβα (ΔΝΤ): Σίγουρη για τις παγκόσμιες οικονομικές προοπτικές, παρά τις αβεβαιότητες

Η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα δήλωσε σήμερα πως νιώθει σίγουρη για τις οικονομικές προοπτικές παρά τις αβεβαιότητες αναφορικά με τον πόλεμο και τις γεωπολιτικές εξελίξεις, καθώς η παγκόσμια οικονομία έχει παραμείνει ανθεκτική.

«Ενώ οι αβεβαιότητες συνεχίζουν να είναι αυξημένες, μπορούμε να είμαστε λίγο πιο σίγουροι για τις οικονομικές προοπτικές διότι η παγκόσμια οικονομία έχει υπάρξει εκπληκτικά ανθεκτική», ανέφερε η Γκεοργκίεβα σε ομιλία της στην Παγκόσμια Σύνοδο Κορυφής Κυβερνήσεων στο Ντουμπάι.

Μιλώντας για τη σύγκρουση στη Γάζα, η Γκεοργκίεβα προειδοποίησε για διεύρυνση των συνεπειών.

«Αυτή η εξαιρετικά αβέβαιη στιγμή επιτείνει τις προκλήσεις οικονομιών που ακόμα ανακάμπτουν από τα προηγούμενα σοκ. Και η περαιτέρω διεύρυνση της σύγκρουσης θα επιδείνωνε την οικονομική ζημιά», δήλωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

