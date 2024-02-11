Όφελος 85 εκατ. ευρώ φέτος από τη μείωση επιτοκίου στη δημοπρασία του 10ετούς ομολόγου

Εξοικονόμηση 85 εκατ. ευρώ ανά έτος ή 850 εκατ. ευρώ στη δεκαετία θα έχει το Δημόσιο από τους τόκους που θα καταβάλει, από τη βελτίωση του επιτοκίου μόνο στο τελευταίο δεκαετές ομόλογο που εκδόθηκε τον περασμένο μήνα.

Συγκεκριμένα, το ετήσιο όφελος είναι 8,5 εκατ. ευρώ ανά δισεκατομμύριο χρέους. Έτσι, δεδομένου ότι το πρόγραμμα δανεισμού του Δημοσίου για το 2024 είναι 10 δισ. ευρώ, το όφελος είναι 85 εκατ. τον χρόνο και 850 εκατ. στη δεκαετία.

Με αναγωγή του οφέλους αυτού στην 20ετία, που είναι η μεσοσταθμική διάρκεια του ελληνικού χρέους και για το σύνολο του δημοσίου χρέους, προκύπτει όφελος ύψους 60 δισ. ευρώ. Είναι επίσης ενδεικτικό, ότι η μακροπρόθεσμη ανάλυση βιωσιμότητας του χρέους που καταρτίζει ο ΟΔΔΗΧ, καταλήγει σε επίπεδα χρέους 44% του ΑΕΠ το 2060 και 32% του ΑΕΠ το 2070, λαμβάνοντας υπόψη υψηλότερα επιτόκια δανεισμού από το πρόσφατο δεκαετές ομόλογο και χωρίς να υπολογίζονται οι πρόωρες αποπληρωμές «ακριβού» δανεισμού που προγραμματίζονται για το επόμενο διάστημα και οι οποίες βελτιώνουν ακόμη περισσότερο το προφίλ του χρέους. Όλα αυτά, υπό την προϋπόθεση φυσικά ότι δεν θα ανατραπούν άρδην οι έως τώρα συνθήκες σε παγκόσμιο επίπεδο, λόγω των γεωπολιτικών αναταράξεων.

Είναι παράλληλα χαρακτηριστικό, ότι τον τελευταίο χρόνο το spread των αποδόσεων του ελληνικού 10ετους ομολόγου σε σχέση με το αντίστοιχο γερμανικό μειώθηκε περισσότερο από 50%. Την 1η Φεβρουαρίου εφέτος ήταν 107 μονάδες βάσης, από 200 μονάδες βάσης ένα έτος πριν και είναι πλέον χαμηλότερο από το αντίστοιχο ιταλικό.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τη Eurostat, το δημόσιο χρέος διαμορφώθηκε το γ' τρίμηνο του 2023 στο 165,5% του ΑΕΠ, από 177,5 % κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Το ελληνικό χρέος σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, σημείωσε τη μεγαλύτερη μείωση μεταξύ των χωρών της ΕΕ σε ετήσια βάση (12 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ μεταξύ γ' τριμήνου 2022 και γ' τριμήνου 2023) και μία από τις μεγαλύτερες σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο (1,6 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ μεταξύ β' και γ' τριμήνου 2023).

Παράλληλα, οι τελευταίες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Νοέμβριος 2023) αναφέρουν ότι το χρέος θα συνεχίσει την πτωτική πορεία του και προβλέπεται να διαμορφωθεί το 2025 σε 147,9% του ΑΕΠ. Ενώ, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου το δημόσιο χρέος το 2028 θα μειωθεί περαιτέρω στο 142,5% του ΑΕΠ.

Όπως αναφέρουν στο ΑΠΕ- ΜΠΕ στελέχη του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η μείωση του χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ υποστηρίζεται από τρεις κυρίως παράγοντες:

-Την ισχυρή ανάπτυξη που αυξάνει τον παρονομαστή του κλάσματος.

-Τα πρωτογενή πλεονάσματα που διαμορφώνονται στο επίπεδο που απαιτείται προκειμένου να συνεχιστεί η πτωτική πορεία του χρέους.

-Τη σταδιακή αποκλιμάκωση των επιτοκίων δανεισμού που είναι το αποτέλεσμα ενός συνδυασμού παραγόντων, όπως η πολιτική σταθερότητα μετά τις εκλογές, η βελτίωση της οικονομίας, η σοβαρή δημοσιονομική πολιτική, η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των επενδυτών, η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας και μελλοντικά η περαιτέρω αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της χώρας.

