Νέο ιστορικό υψηλό καταγράφηκε τον Ιανουάριο στην εκκίνηση νέων αιτήσεων στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών με περισσότερες από 5.000 αιτήσεις, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών την εβδομάδα που μας πέρασε.

Ποιες όμως είναι οι εκτιμήσεις για τους λόγους που οδήγησαν στην αύξηση του αριθμού των αιτήσεων; Θα συνεχιστεί η αυξητική τάση;

Όπως αναφέρει, σε δηλώσεις της στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η γενική γραμματέας Χρηματοπιστωτικού Τομέα & Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Θεώνη Αλαμπάση, τα τελευταία στοιχεία αποτυπώνουν μηναίο ρεκόρ νέων αιτήσεων καθώς μόνον τον τελευταίο μήνα (Ιανουάριος 2024) πραγματοποιήθηκαν 5.031 εκκινήσεις νέων αιτήσεων στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού. Συνολικά οι επιτυχείς ρυθμίσεις οφειλών ανέρχονται στις 13.101, οι οποίες αντιστοιχούν σε 4,8 δισ. ευρώ αρχικών οφειλών και να προσθέσουμε ότι το τελευταίο εξάμηνο επιτυγχάνονται κατά μ.ό. σχεδόν 1000 ρυθμίσεις / μήνα.

Με αυτούς τους ρυθμούς, σε ένα ρεαλιστικό σενάριο περιμένουμε σε βάθος εξαμήνου ρυθμίσεις που αντιστοιχούν σε πάνω από 2 δισ. ευρώ. Διαφαίνεται λοιπόν με δεδομένα το συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον των οφειλετών για τον εξωδικαστικό μηχανισμό, ο οποίος συνεχίζει να λειτουργεί όλο και καλύτερα, κάθε μήνα, αποδεικνύοντας την δυναμική του. Τα αποτελέσματα αυτά έρχονται αλλά και ενισχύονται μετά από μία σειρά νομοθετικών βελτιώσεων όπως για παράδειγμα η υποχρέωση αιτιολόγησης της αίτησης εκ των πιστωτών, το επιπλέον έως 28% «κούρεμα» της οφειλής σε δάνεια με εμπράγματη εξασφάλιση καθώς επίσης ο ορισμός του επιτοκίου σε 3% σταθερό για 3 έτη για όλες τις ρυθμίσεις οφειλών προς Τράπεζες και εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων, ενώ για το Δημόσιο έχει θεσπιστεί 3% σταθερό για όλη τη διάρκεια της ρύθμισης, αναφέρει η κ.Αλαμπάση.

Θα συνεχιστεί η αύξηση του αριθμού οφειλετών που εντάσσονται στον Εξωδικαστικό

Η γενική γραμματέας εκτίμησε ότι ο στόχος ένταξης όλο και περισσότερων οφειλετών στον εξωδικαστικό μηχανισμό συνεχίζεται και αναμένουμε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα. Η εκτίμηση αυτή όπως αναφέρει η κ. Αλαμπάση βασίζεται επίσης σε απτά στοιχεία:

- Καταρχάς, με τις πρόσφατες βελτιώσεις, η πρόταση αναδιάρθρωσης του χρέους των ευάλωτων οφειλετών που διαπιστώνεται από την πλατφόρμα ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια,γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτή από τις Τράπεζες, τους servicers και το Δημόσιο. Οπότε έχουμε, από αυτό το γεγονός, μια καθαρή αύξηση στις υπαγωγές στον εξωδικαστικό. Μια δεύτερη παράμετρος που στοιχειοθετεί τις εκτιμήσεις για επιπλέον αύξηση στις επιτυχείς, είναι η δέσμευση όλων των Servicers μεμονωμένα να αυξήσουν την εγκρισιμότητα στο 80% για τις αιτήσεις που βρίσκονται στο εύρος συνολικών οφειλών έως 250.000 ευρώ.

-Ήδη τα μέσα ποσοστά εγκρισιμότητας βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα, άνω του 70%, ωστόσο η δέσμευση να ακολουθήσουν όλοι το «8 στα 10» θα ανεβάσει ακόμα περισσότερο τις ρυθμίσεις. Και ένας τρίτος παράγοντας, είναι η σταθερά αυξητική πορεία μηνιαίως που βλέπουμε κατά το τελευταίο εξάμηνο, και στην εκκίνηση των αιτήσεων και στις οριστικές υποβολές. Δεδομένου λοιπόν ότι μπαίνουν περισσότερες αιτήσεις στην πλατφόρμα, προσδοκούμε και περισσότερες επιτυχείς «εξόδους» (δηλ. επιτυχείς ρυθμίσεις), σε συνδυασμό και με τους προαναφερθέντες παράγοντες.

-Στα ανωτέρω θα συμβάλλει ενεργά και η προωθούμενη ενημερωτική καμπάνια από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία θα στοχεύει στην λεπτομερή ενημέρωση των δανειοληπτών, ευάλωτων και μη, σχετικά με τα διαθέσιμα εργαλεία ρύθμισης των οφειλών, τα δικαιώματα τους και τις παρεχόμενες πρόνοιες.

Σε ισχύ βελτιωμένη πλατφόρμα του Εξωδικαστικού Μηχανισμού

Σε ισχύ τέθηκε εξάλλου την εβδομάδα που μας πέρασε και η βελτιωμένη πλατφόρμα του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών που ενσωματώνει τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Μέσω του Μηχανισμού οι οφειλέτες έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίζουν το σύνολο των χρεών τους εξασφαλίζοντας μία αυτοματοποιημένη λύση και αποφεύγοντας τις δικαστικές διαδικασίες.

Πόσο εύχρηστη όμως είναι η πλατφόρμα για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς; Απαντώντας στην ερώτηση η κα Αλαμπάση αναφέρει: Όλη η διαδικασία της αίτησης στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών είναι πλήρως αυτοματοποιημένη για τον χρήστη ενώ το περιβάλλον της πλατφόρμας παρέχει οδηγίες σε κάθε βήμα της αίτησης. Υπάρχουν αναλυτικοί οδηγοί οι οποίοι καθοδηγούν τον ενδιαφερόμενο από την έναρξη της αίτησης μέχρι την τελική υποβολή αυτής. Παράλληλα, οι συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις δίνουν τις κατάλληλες κατευθύνσεις στις δυσκολίες που ενδεχομένως αντιμετωπίζουν οι χρήστες. Όλο το ενημερωτικό υλικό είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας (www.keyd.gov.gr).

Η ψηφιοποίηση της διαδικασίας της αίτησης αποτελεί σημαντική κατάκτηση καθώς έχουμε ελαχιστοποιήσει τα δικαιολογητικά τα οποία χρειάζεται να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος σε μόλις δύο. Συγκεκριμένα αυτά είναι το ποινικό μητρώο και το πιστοποιητικό φερεγγυότητας και ήδη δρομολογούμε την διασύνδεση της πλατφόρμας για την αυτόματη άντληση του ποινικού μητρώου το επόμενο διάστημα.

Οι χρήστες έχουν επίσης στη διάθεσή τους και μπορούν να παρακολουθήσουν το εξαιρετικά αναλυτικό διαδικτυακό σεμινάριο «BΗΜΑ - BΗΜΑ αίτηση στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών» το οποίο είναι διαθέσιμο στο κανάλι της Γενικής Γραμματείας στο YouTube.

Παράλληλα με τα ανωτέρω, οι χρήστες της πλατφόρμας είτε είναι σύμβουλοι των οφειλετών (λογιστές, δικηγόροι) είτε είναι οι ίδιοι οι οφειλέτες μπορούν άμεσα, έγκυρα και καθημερινά να εξυπηρετoύνται από έναν εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας από την εξ' αποστάσεως υπηρεσία υποστήριξης myEGDIX.live.gov.gr.

Η εξυπηρέτηση πραγματοποιείται πανελλαδικά με βιντεοκλήση ή τηλεφωνικά κατόπιν ραντεβού μέσω της πλατφόρμας ή στο τηλέφωνο 213.212.5730.

Μέσω της υπηρεσίας αυτής έχουν εξυπηρετηθεί σχεδόν 35 χιλιάδες σύμβουλοι και οφειλέτες στους 13 μήνες λειτουργίας της, ενώ εντυπωσιακό είναι το ποσοστό της απόλυτης ικανοποίησης των εξυπηρετούμενων σύμφωνα με την αξιολόγηση της παρεχόμενης υπηρεσίας από τους ίδιους, το οποίο ξεπερνάει το 93% σε όλα τα επίπεδα εξυπηρέτησης.

Σε κάθε περίπτωση, ας μην ξεχνάμε, τονίζει η γενική γραμματέας, ότι ο αλγόριθμος χρειάζεται λεπτομερή οικονομικά δεδομένα προκειμένου να υπολογίσει την ικανότητα αποπληρωμής του κάθε αιτούντος προσωποποιημένα, επομένως δεν θα μπορούσε να εξαντλείται σε δύο απλά «κλικ». Ωστόσο, η ψηφιοποίηση έχει διευκολύνει πολύ την ολοκλήρωση της αίτησης, ενώ οι υποστηρικτικές υπηρεσίες την καθιστούν προσιτή σε κάθε χρήστη, ιδιώτη ή σύμβουλο. Στην κατεύθυνση αυτή, εργαζόμαστε συνεχώς για την αναβάθμιση της πλατφόρμας και την περαιτέρω διευκόλυνση της διαδικασίας αίτησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

