POS: Για ποιους κλάδους έγιναν υποχρεωτικά από 1/1/24

Ξεκίνησε η εφαρμογή της χρήσης μηχανημάτων POS για την αποδοχή πιστωτικών και χρεωστικών καρτών σε 35 κατηγορίες επαγγελμάτων

POS

Από 1/1/2024 επεκτάθηκε η υποχρεωτική χρήση του POS για την αποδοχή πιστωτικών και χρεωστικών καρτών σε 35 κατηγορίες επαγγελμάτων.

Την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), η οποία προβλέπει την αναθεώρηση προηγούμενων ρυθμίσεων για την αποδοχή μέσων πληρωμής με κάρτα, καθώς και άλλες σύγχρονες μεθόδους πληρωμών, συνυπέγραψαν στις 14/12/23 ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας και ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Χάρης Θεοχάρης, στο πλαίσιο της υλοποίησης μέτρων για πάταξη της φοροδιαφυγής.

Σημειώνεται πως σήμερα είναι η πρώτη μέρα εφαρμογής POS και στις λαϊκές αγορές

Σύμφωνα με την νέα ΚΥΑ επεκτείνεται η υποχρέωση αποδοχής πληρωμής με κάρτα (χρεωστικές ή πιστωτικές) σε επιπλέον 35 κλάδους (ΚΑΔ) της ελληνικής οικονομίας.

Οι 35 νέοι ΚΑΔ:

  • 47.11     Λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό
  • 47.19     Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα
  • 47.29     Λιανικό εμπόριο άλλων τροφίμων σε εξειδικευμένα καταστήματα
  • 47.81     Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές
  • 47.82     Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές
  • 47.89     Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές
  • 47.99     Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών
  • 49.32     Εκμετάλλευση ταξί
  • 64.91     Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing)
  • 65.11     Ασφάλειες ζωής
  • 66.12     Δραστηριότητες σχετικές με συναλλαγές συμβάσεων χρεογράφων και αγαθών
  • 66.19     Άλλες δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα         συνταξιοδοτικά ταμεία
  • 66.21     Αξιολόγηση κινδύνων και ζημιών
  • 66.22     Δραστηριότητες ασφαλιστικών πρακτόρων και μεσιτών
  • 66.29     Άλλες δραστηριότητες συναφείς προς τις ασφαλίσεις και τα συνταξιοδοτικά ταμεία
  • 66.30     Δραστηριότητες διαχείρισης κεφαλαίων
  • 68.10     Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
  • 70.21     Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας
  • 73.11     Διαφημιστικά γραφεία
  • 73.12     Παρουσίαση στα μέσα ενημέρωσης
  • 73.20     Έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις
  • 77.35     Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών
  • 77.40     Εκμίσθωση πνευματικής ιδιοκτησίας και παρεμφερών προϊόντων, με εξαίρεση τα έργα με δικαιώματα δημιουργού
  • 78.10     Δραστηριότητες γραφείων εύρεσης εργασίας
  • 78.20     Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης
  • 78.30     Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού
  • 82.20     Δραστηριότητες τηλεφωνικών κέντρων
  • 82.30     Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων
  • 85.42     Τριτοβάθμια εκπαίδευση
  • 85.52     Πολιτιστική εκπαίδευση
  • 85.60     Εκπαιδευτικές υποστηρικτικές δραστηριότητες
  • 90.01     Τέχνες του θεάματος
  • 90.04     Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες
  • 91.01     Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων
  • 95.23     Επιδιόρθωση υποδημάτων και δερμάτινων ειδών
