Από 1/1/2024 επεκτάθηκε η υποχρεωτική χρήση του POS για την αποδοχή πιστωτικών και χρεωστικών καρτών σε 35 κατηγορίες επαγγελμάτων.
Την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), η οποία προβλέπει την αναθεώρηση προηγούμενων ρυθμίσεων για την αποδοχή μέσων πληρωμής με κάρτα, καθώς και άλλες σύγχρονες μεθόδους πληρωμών, συνυπέγραψαν στις 14/12/23 ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας και ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Χάρης Θεοχάρης, στο πλαίσιο της υλοποίησης μέτρων για πάταξη της φοροδιαφυγής.
Σημειώνεται πως σήμερα είναι η πρώτη μέρα εφαρμογής POS και στις λαϊκές αγορές
Σύμφωνα με την νέα ΚΥΑ επεκτείνεται η υποχρέωση αποδοχής πληρωμής με κάρτα (χρεωστικές ή πιστωτικές) σε επιπλέον 35 κλάδους (ΚΑΔ) της ελληνικής οικονομίας.
Οι 35 νέοι ΚΑΔ:
- 47.11 Λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό
- 47.19 Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα
- 47.29 Λιανικό εμπόριο άλλων τροφίμων σε εξειδικευμένα καταστήματα
- 47.81 Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές
- 47.82 Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές
- 47.89 Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές
- 47.99 Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών
- 49.32 Εκμετάλλευση ταξί
- 64.91 Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing)
- 65.11 Ασφάλειες ζωής
- 66.12 Δραστηριότητες σχετικές με συναλλαγές συμβάσεων χρεογράφων και αγαθών
- 66.19 Άλλες δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία
- 66.21 Αξιολόγηση κινδύνων και ζημιών
- 66.22 Δραστηριότητες ασφαλιστικών πρακτόρων και μεσιτών
- 66.29 Άλλες δραστηριότητες συναφείς προς τις ασφαλίσεις και τα συνταξιοδοτικά ταμεία
- 66.30 Δραστηριότητες διαχείρισης κεφαλαίων
- 68.10 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
- 70.21 Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας
- 73.11 Διαφημιστικά γραφεία
- 73.12 Παρουσίαση στα μέσα ενημέρωσης
- 73.20 Έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις
- 77.35 Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών
- 77.40 Εκμίσθωση πνευματικής ιδιοκτησίας και παρεμφερών προϊόντων, με εξαίρεση τα έργα με δικαιώματα δημιουργού
- 78.10 Δραστηριότητες γραφείων εύρεσης εργασίας
- 78.20 Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης
- 78.30 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού
- 82.20 Δραστηριότητες τηλεφωνικών κέντρων
- 82.30 Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων
- 85.42 Τριτοβάθμια εκπαίδευση
- 85.52 Πολιτιστική εκπαίδευση
- 85.60 Εκπαιδευτικές υποστηρικτικές δραστηριότητες
- 90.01 Τέχνες του θεάματος
- 90.04 Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες
- 91.01 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων
- 95.23 Επιδιόρθωση υποδημάτων και δερμάτινων ειδών
