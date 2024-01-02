Από 1/1/2024 επεκτάθηκε η υποχρεωτική χρήση του POS για την αποδοχή πιστωτικών και χρεωστικών καρτών σε 35 κατηγορίες επαγγελμάτων.

Την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), η οποία προβλέπει την αναθεώρηση προηγούμενων ρυθμίσεων για την αποδοχή μέσων πληρωμής με κάρτα, καθώς και άλλες σύγχρονες μεθόδους πληρωμών, συνυπέγραψαν στις 14/12/23 ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας και ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Χάρης Θεοχάρης, στο πλαίσιο της υλοποίησης μέτρων για πάταξη της φοροδιαφυγής.

Σημειώνεται πως σήμερα είναι η πρώτη μέρα εφαρμογής POS και στις λαϊκές αγορές

Σύμφωνα με την νέα ΚΥΑ επεκτείνεται η υποχρέωση αποδοχής πληρωμής με κάρτα (χρεωστικές ή πιστωτικές) σε επιπλέον 35 κλάδους (ΚΑΔ) της ελληνικής οικονομίας.

Οι 35 νέοι ΚΑΔ:

47.11 Λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό

47.19 Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα

47.29 Λιανικό εμπόριο άλλων τροφίμων σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.81 Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές

47.82 Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές

47.89 Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές

47.99 Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών

49.32 Εκμετάλλευση ταξί

64.91 Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing)

65.11 Ασφάλειες ζωής

66.12 Δραστηριότητες σχετικές με συναλλαγές συμβάσεων χρεογράφων και αγαθών

66.19 Άλλες δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία

66.21 Αξιολόγηση κινδύνων και ζημιών

66.22 Δραστηριότητες ασφαλιστικών πρακτόρων και μεσιτών

66.29 Άλλες δραστηριότητες συναφείς προς τις ασφαλίσεις και τα συνταξιοδοτικά ταμεία

66.30 Δραστηριότητες διαχείρισης κεφαλαίων

68.10 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων

70.21 Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας

73.11 Διαφημιστικά γραφεία

73.12 Παρουσίαση στα μέσα ενημέρωσης

73.20 Έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις

77.35 Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών

77.40 Εκμίσθωση πνευματικής ιδιοκτησίας και παρεμφερών προϊόντων, με εξαίρεση τα έργα με δικαιώματα δημιουργού

78.10 Δραστηριότητες γραφείων εύρεσης εργασίας

78.20 Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης

78.30 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού

82.20 Δραστηριότητες τηλεφωνικών κέντρων

82.30 Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων

85.42 Τριτοβάθμια εκπαίδευση

85.52 Πολιτιστική εκπαίδευση

85.60 Εκπαιδευτικές υποστηρικτικές δραστηριότητες

90.01 Τέχνες του θεάματος

90.04 Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες

91.01 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων

95.23 Επιδιόρθωση υποδημάτων και δερμάτινων ειδών

