Για το ξεπάγωμα τον τριετιών, την ψηφιακή κάρτα εργασίας και την ακρίβεια μίλησε το πρωί της Τρίτης ο υπουργός Εργασίας, Άδωνις Γεωργιάδης στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή 'ΣΗΜΕΡΑ'.

«Χαίρομαι που είμαι υπουργός εργασίας την πρώτη μέρα που εφαρμόζεται το ξεπάγωμα των τριετιών μετά από 12 χρόνια και οι υπάλληλοι του ιδιωτικού τομέα θα δουν αυξήσεις στα εισοδήματά τους» δήλωσε.

«Ξεκινά σήμερα η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας στο λιανικό εμπόριο, έχουμε εκδόσει την ΚΥΑ με τους όρους και τον τρόπο που θα εφαρμοστεί. Μέχρι στιγμής εφαρμόζουμε την ψηφιακή κάρτα στις τράπεζες και τα super market, έχει πάει καλά, τώρα πάμε και σε πιο μικρές επιχειρήσεις. Όποιος έχει εργαζόμενο, μισθωτό, θα πρέπει να έχει ψηφιακή κάρτα, βέβαια έχουμε δώσει περίοδο χάριτος», εξήγησε ο κ. Γεωργιάδης.

«Η ψηφιακή κάρτα είναι το απόλυτο εργαλείο»

«Στην εστίαση και τον τουρισμό η ψηφιακή κάρτα θα εφαρμοστεί τελευταία, γιατί είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Θα ξεκινήσει από τον ερχόμενο Οκτώβρη στην εστίαση και τον τουρισμό», σημείωσε και πρόσθεσε πως «η ψηφιακή κάρτα είναι το απόλυτο εργαλείο».

Σχετικά με την ακρίβεια δήλωσε: «Με τον μηχανισμό που ονομάζεται «καλάθι του νοικοκυριού» σε ένα 12μηνο υψηλού πληθωρισμού προσφέραμε και στα απορρυπαντικά και στο γάλα μία ευκαιρία μηδενικού πληθωρισμού»

«Ακρίβεια υπάρχει γιατί ο πληθωρισμός ανέβηκε πάρα πολύ, δεν μπορεί να μην υπάρχει ακρίβεια, δεν μπορεί να έχουμε τις τιμές πριν από 3 -4 χρόνια, το δεύτερο κομμάτι που υπάρχει αλλά κάνουμε ελέγχους και βάζουμε και πρόστιμα είναι η αισχροκέρδια»

«Η Ελλάδα μπορεί να γίνει πολύ μεγάλος πόλος έλξης εκπαίδευσης τις επόμενες δεκαετίες»

Για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε πως «Οι κτιριακές προδιαγραφές που θα εφαρμοστούν είναι πολύ υψηλές, μιλάμε για σοβαρές επενδύσεις και για σοβαρά ιδρύματα».

«Η Ελλάδα μπορεί να γίνει πολύ μεγάλος πόλος έλξης εκπαίδευσης τις επόμενες δεκαετίες λόγω γεωγραφικής θέσης, λόγω της ιστορίας μας και του πολιτισμού μας που αποτελεί brand αλλά και λόγω των πολύ καλά καταρτισμένων εκπαιδευτικών μας», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς για τον γάμο στα ομόφυλα ζευγάρια και την τεκνοθεσία δήλωσε: «Μιλάμε για έναν πολιτικό γάμο, σήμερα γίνεται με ένα σύμφωνο συμβίωσης, είναι θέμα τόσο σοβαρό αυτό για να διχαστεί η κοινωνία μας; Όχι. Το κρίσιμο σημείο δεν είναι ο γάμος, είναι η τεκνοθεσία. Τα παιδιά είναι ένα τρίτο μέρος στην εξίσωση, είναι λογικό κάποιοι άνθρωποι να έχουν ανησυχίες. Επί της αρχής δεχόμαστε ότι οι ομόφυλοι συμπολίτες μας έχουν τα ίδια δικαιώματα με όλους μας», είπε.

Πηγή: skai.gr

