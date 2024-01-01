Ηλεκτρικό ρεύμα: Στα 13,6 λεπτά η κιλοβατώρα το πράσινο τιμολόγιο της ΔΕΗ

Σημαντικά χαμηλότερες σε σχέση με τις τιμές που διαμορφώθηκαν το 2023 είναι οι χρεώσεις του «πράσινου» τιμολογίου για τον Ιανουάριο που ανακοίνωσε η ΔΕΗ.

Συγκεκριμένα οι χρεώσεις για τον Ιανουάριο είναι 13,635 λεπτά ανά κιλοβατώρα για κατανάλωση έως 500 κιλοβατώρες το μήνα και 14,595 λεπτά για υψηλότερη κατανάλωση.

Το νυχτερινό τιμολόγιο διαμορφώνεται στα 11,155 λεπτά ανά κιλοβατώρα και το πάγιο είναι 5 ευρώ το μήνα.

Οι τιμές είναι χαμηλότερες σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις καθώς η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στο Χρηματιστήριο υποχώρησε περαιτέρω τον Δεκέμβριο, στο επίπεδο των 102 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Υπενθυμίζεται ότι οι λιανικές τιμές το 2023 με τις οριζόντιες επιδοτήσεις της Πολιτείας διαμορφώνονταν στο επίπεδο των 15-16 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Σήμερα ή μέχρι αύριο αναμένονται οι ανακοινώσεις από το σύνολο των προμηθευτών οι οποίες θα κοινοποιηθούν στη Ρυθμιστική Αρχή και θα παρουσιάζονται συγκεντρωτικά προκειμένου οι καταναλωτές να έχουν την ευχέρεια σύγκρισης και επιλογής.

Υπενθυμίζεται ότι στο «πράσινο» τιμολόγιο μεταφέρθηκαν αυτόματα από σήμερα όλοι οι καταναλωτές, εκτός από εκείνους που δήλωσαν ότι προτιμούν κάποιο άλλο από τα διαθέσιμα προϊόντα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.