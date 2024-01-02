Κανονικά θα λειτουργήσουν σήμερα οι λαϊκές αγορές ενώ ξεκινάει και η εφαρμογή της χρήσης μηχανημάτων Pos, για την αποδοχή πιστωτικών και χρεωστικών καρτών

Υπενθυμίζεται ότι, όλοι, οι πωλητές που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές, στα πανηγύρια αλλά και στα Κυριακάτικά παζάρια, από σήμερα και εφεξής υποχρεούνται να αποδέχονται τόσο πληρωμές με κάρτες (χρεωστικές και πιστωτικές), όσο και υπηρεσίες άμεσης πληρωμής με μεταφορά χρηματικών ποσών μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών, όπως η υπηρεσία I.R.I.S. online payments.

Σε ό,τι αφορά στις κυρώσεις σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, η σχετική υπουργική απόφαση ορίζει ότι για το χρονικό διάστημα από 01.02.2024 έως και 01.03.2024 αναστέλλεται κατ' εξαίρεσιν η επιβολή προστίμου στους νέους υπόχρεους, εφόσον αποδεδειγμένα έχουν προμηθευτεί τερματικά αποδοχής καρτών έως και 31.01.2024 και τελούν εν αναμονή για την εγκατάστασή του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

