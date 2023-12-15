POS και σύστημα IRIS σε όλη την αγορά από την Πρωτοχρονιά

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Η Πρωτοχρονιά του 2024 φέρνει POS σε όλη την αγορά λιανικής καθώς με Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπέγραψαν ο Υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας και ο Υφυπουργός Οικονομικών Χάρης Θεοχάρης, 35 επιπλέον ΚΑΔ υποχρεούνται να διαθέτουν POS. Μεταξύ αυτών:

-Λαϊκές Αγορές

-Μη εξειδικευμένα καταστήματα λιανικού εμπορίου

-Ταξί

-Ασφάλειες ζωής και Αξιολόγηση κινδύνων/ζημιών

-Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες

-Ασφαλιστικοί πράκτορες και μεσίτες

-Δημόσιες Σχέσεις, Επικοινωνία, Διαφημίσεις

-Έρευνες Αγοράς και Δημοσκοπήσεις

-Γραφεία Ευρέσεων Εργασίας

-Οργάνωση Συνεδρίων κι εμπορικών εκθέσεων

-Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

-Δραστηριότητες Πολιτισμού και Θεαμάτων

-Επιδιόρθωση Υποδημάτων και Δερμάτικων Ειδών

-Βιβλιοθήκες κι Αρχειοφυλάκια

Επιπλέον όλοι οι κλάδοι λιανικής και παροχής υπηρεσιών προς καταναλωτές υποχρεούνται επίσης από την Πρωτοχρονιά να δέχονται χρήματα και μέσω συστημάτων άμεσης μεταφοράς χρηματικών ποσών μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών όπως λ.χ. το σύστημα IRIS.

Εξαιρούνται από την πληρωμή μέσω IRIS:

-Τα άτομα με αναπηρία όρασης άνω του 80%

-Τα μηχανήματα αυτόματης πώλησης προϊόντων

Για όσους δεν συμμορφωθούν με τις 2 παραπάνω υποχρεώσεις προβλέπεται πρόστιμο 1500€, το οποίο κι επιβάλλεται εντός 5 ημερών από τη διαπίστωση της παράβασης. Η επιβολή προστίμου μπορεί να αμφισβητηθεί με ενδικοφανή προσφυγή εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της. Αλλά και η απόφαση της ενδικοφανούς προσφυγής μπορεί να αμφισβητηθεί στο Διοικητικό Πρωτοδικείο.

Το πρόστιμο μειώνεται στο μισό εφόσον:

-Αν ο υπόχρεος πληρώσει εντός 30 ημερών. Η πληρωμή συνεπάγεται παραίτηση από το δικαίωμα αμφισβήτησης του προστίμου.

-Αν Ο υπόχρεος εντός 30 ημερών, καταθέσει στην αρμόδια ελεγκτική υπηρεσία αποδεικτικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει η χρήση τερματικού αποδοχής καρτών πληρωμών, μέσων πληρωμής με κάρτα και μέσων πληρωμής με υπηρεσίες άμεσης πληρωμής από λογαριασμό σε λογαριασμό.

Για την καλύτερη προσαρμογή της αγοράς στο νέο σύστημα και ειδικά και για τους νέους υπόχρεους διάθεσης POS προβλέπεται ότι για το χρονικό διάστημα από την 1η Φεβρουαρίου έως και την 1η Μαρτίου τα πρόστιμα αναστέλλονται εφόσον οι υπόχρεοι αποδείξουν ότι προμηθεύτηκαν έως την 31η Ιανουαρίου τερματικά υποδοχής καρτών και τελούν εν αναμονή της εγκατάστασης τους.

Όλοι οι κλάδοι λιανικής και οι πάροχοι υπηρεσιών πρέπει να δηλώσουν στην ΑΑΔΕ τον επαγγελματικό τους λογαριασμό μέσω του οποίου θα αποδέχονται όλες τις συναλλαγές ανεξαρτήτως του τρόπου που αυτές γίνονται ( μετρητά, κάρτες, πάγιες εντολές, εντολές άμεσης χρέωσης. Οι συναλλαγές που διενεργούνται μέσω του επαγγελματικού λογαριασμού αφορούν αποκλειστικά την εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υπόχρεου.

Διαφορετικοί δικαιούχοι ΔΕΝ μπορούν να δηλώσουν τον ίδιο επαγγελματικό λογαριασμό, ο ίδιος δικαιούχος όμως μπορεί να διαθέτει περισσότερους από 1 λογαριασμούς.

Στην περίπτωση μη δήλωσης του επαγγελματικού λογαριασμού το πρόστιμο ανέρχεται στα 1000€

Στην περίπτωση καθυστερημένης δήλωσης του – μετά την παρέλευση δηλαδή 1 μήνα από την έναρξη της δραστηριότητας – το πρόστιμο ανέρχεται στα 100€.

Πηγή: skai.gr

