Στο πλαίσιο της υλοποίησης των μέτρων που λαμβάνει η κυβέρνηση με στόχο την αποτελεσματική πάταξη της φοροδιαφυγής και την εξάλειψη πρακτικών παραοικονομίας, ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας και ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Χάρης Θεοχάρης συνυπέγραψαν την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), η οποία προβλέπει εκ βάθρων αναθεώρηση προηγούμενων ρυθμίσεων για την αποδοχή μέσων πληρωμής με κάρτα, καθώς και άλλες σύγχρονες μεθόδους πληρωμών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την νέα ΚΥΑ επεκτείνεται η υποχρέωση αποδοχής πληρωμής με κάρτα (χρεωστικές ή πιστωτικές) σε επιπλέον 35 (ΚΑΔ) κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

Επίσης, οι επαγγελματίες σε όλους τους κλάδους λιανικής και παροχής υπηρεσιών σε καταναλωτές, από 1.1.2024 και εφεξής θα υποχρεούνται να αποδέχονται τόσο πληρωμές με κάρτες (χρεωστικές και πιστωτικές), όσο και υπηρεσίες άμεσης πληρωμής με μεταφορά χρηματικών ποσών μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών, όπως η υπηρεσία I.R.I.S. online payments.

Δείτε τον πίνακα με τους νέους ΚΑΔ:

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Προτεραιότητά μας είναι ο περιορισμός της φοροδιαφυγής, η διευκόλυνση και η προστασία του καταναλωτή. Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, επεκτείνεται η χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής προκειμένου να διευκολύνονται οι καταναλωτές στις συναλλαγές τους με τους εμπόρους και παράλληλα να ενισχυθεί η ασφάλεια των συναλλαγών. Η επέκταση της χρήσης των ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής είναι κρίσιμη για την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών, των συνεπών φορολογουμένων αλλά και των επιχειρήσεων, στο μέτρο που οι ηλεκτρονικές πληρωμές εξασφαλίζουν την ασφάλεια των συναλλαγών και τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, θα ήθελα να επαναλάβω τη δέσμευση του Υπουργείου Ανάπτυξης για την αντιμετώπιση των παράνομων ενεργειών στην αγορά και την προάσπιση των συμφερόντων του καταναλωτή με κάθε μέσο που προσφέρει το νομοθετικό οπλοστάσιο της Πολιτείας».

Σχολιάζοντας την υπογραφή της ΚΥΑ ανάμεσα στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, και το Υπουργείο Ανάπτυξης, ο κ. Θεοχάρης επισήμανε: «Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με απόλυτη συνέπεια προς το στρατηγικό σχεδιασμό αλλά και τις προεκλογικές δεσμεύσεις της, προχωρά με αποφασιστικές πρωτοβουλίες στην εκστρατεία για την εξάλειψη της παραοικονομίας στη χώρα μας. Σήμερα, με την ΚΥΑ που υπογράψαμε με το Υπουργείο Ανάπτυξης, πραγματοποιούμε ένα κρίσιμης σημασίας βήμα για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Θεσμοθετώντας την υποχρέωση των επιχειρήσεων να αποδέχονται πληρωμές με κάρτες, IRIS κ.λπ. αφ' ενός εκσυγχρονίζουμε το πεδίο των καθημερινών εμπορικών και καταναλωτικών δραστηριοτήτων. Αφ' ετέρου όμως -και εδώ βρίσκεται η ουσία- αναβαθμίζουμε άρδην τη διαφάνεια και την ασφάλεια των συναλλαγών, καθιστώντας ασφυκτικά πλέον τα περιθώρια για τη φοροδιαφυγή, η οποία ευδοκιμεί με τη χρήση χρήματος σε φυσική μορφή».

Η ΚΥΑ είναι άμεσης εφαρμογής για την επέκταση της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμών στο σύνολο της αγοράς. Επίσης, σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, η απόφαση ορίζει ότι για το χρονικό διάστημα από 01.02.2024 έως και 01.03.2024 αναστέλλεται κατ' εξαίρεσιν η επιβολή προστίμου στους νέους υπόχρεους, εφόσον αποδεδειγμένα έχουν προμηθευτεί τερματικά αποδοχής καρτών έως και 31.01.2024 και τελούν εν αναμονή για την εγκατάστασή του στην επιχείρησή τους.

Σημειώνεται, τέλος, ότι από τους δικαιούχους πληρωμής με ηλεκτρονικά μέσα βάσει της ΚΥΑ εξαιρούνται α) τα άτομα με αναπηρία όρασης με πιστοποιημένο ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω, και β) τα μηχανήματα αυτόματης πώλησης προϊόντων έως και την 31.12.2024.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.