Από τις μεγάλες επιχειρήσεις με τζίρο πάνω από 1 εκατ ευρώ ξεκινούν οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ για τη διασύνδεση ταμειακών και POS.

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία της ΑΑΔΕ, 1.072 επιχειρήσεις με τζίρο άνω του 1 εκατ. ευρώ το 2023 δεν έχουν προχωρήσει μέχρι σήμερα ούτε στη διασύνδεση των ταμειακών τους μηχανών με τα POS αλλά ούτε και στον προγραμματισμό του σχετικού ραντεβού εντός του Απριλίου.

Στην πλειονότητα τους πρόκειται για επιχειρήσεις εστίασης (εστιατόρια, μπαρ, νυκτερινά κέντρα, εταιρίες παρασκευής γευμάτων, catering, μπαρ ξενοδοχείων κλπ) καθώς και σε πρατήρια καυσίμων.

Ως εκ τούτου, η ΑΑΔΕ ξεκινά άμεσα την επικοινωνία με τις επιχειρήσεις αυτές, προκειμένου να εξακριβώσει αν η μη συμμόρφωση τους οφείλεται σε αμέλεια ή σε λόγους ανωτέρας βίας.

Αμέσως μετά θα ξεκινήσει η επιβολή προστίμων σε όσες επιχειρήσεις δεν μπόρεσαν να δικαιολογήσουν τη μη συμμόρφωση τους.

Τόσο η επικοινωνία όσο και οι έλεγχοι από την ΑΑΔΕ θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες επιχειρήσεις με χαμηλότερο τζίρο που δεν ολοκλήρωσαν εγκαίρως τη διασύνδεση των συστημάτων τους.

Παράλληλα, κλιμάκια της ΑΑΔΕ ξεκίνησαν ήδη από σήμερα το πρωί ελέγχους σε υπόχρεους εγκατάστασης POS (ταξί, περίπτερα κλπ) και σύντομα αναμένονται ανακοινώσεις.

Πηγή: skai.gr

