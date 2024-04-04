«Βούλιαξε» η πλατφόρμα για τους εργαζόμενους συνταξιούχους - Όλα τα στοιχεία

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Υπεράνω πάσης... προσδοκίας είναι τα νούμερα των δηλώσεων στην πλατφόρμα των εργαζόμενων συνταξιούχων. Τις πρώτες 35 ημέρες λειτουργίας οι συνταξιούχοι που έσπευσαν να δηλώσουν την απασχόληση τους και να διασφαλίσουν ότι θα λαμβάνουν το 100% της σύνταξης τους, με βάση τα έως τώρα στοιχεία που παρουσιάζει αποκλειστικά το skai.gr, έφτασαν τις 58.685. Σχεδόν 1677 συνταξιούχοι ολοκλήρωναν τις εγγραφές τους ημερησίως.



Αριθμοί που ασφαλώς ικανοποιούν τις ηγεσίες του Υπουργείου Εργασίας και του ΕΦΚΑ και κάνουν τις εκτιμήσεις για 75.000 αιτήσεις να μοιάζουν ίσως και συντηρητικές.



Από αυτές τις 58.685 συνταξιούχους:

-25.296 , το 43,1%, δήλωσαν ότι εργάζονται ως αυτοαπασχολούμενοι ή ελεύθεροι επαγγελματίες

-21.892, το 37,3%, δήλωσαν ότι εργάζονται ως μισθωτοί

-9.859, το 16,8%, δήλωσαν ότι είναι κατ' επάγγελμα αγρότες

Το υπόλοιπο 3,8% απαρτίζουν μισθωτοί μηχανικοί και δικηγόροι (404 δηλώσεις), αμειβόμενοι με παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (342 δηλώσεις) και αμειβόμενοι με εργόσημο (212 δηλώσεις). 680 ακόμη περιπτώσεις αφορούν απασχολούμενους κάτω των 62 ετών σε φορέα της γενικής κυβέρνησης και ειδικές κατηγορίες.



Σπάνια ένα υπουργείο έχει τη δυνατότητα με αριθμούς να δει πόσο έχει βοηθήσει μια νομοθετική πρωτοβουλία που ανέλαβε και αυτή είναι μια από αυτές τις περιπτώσεις. Ήδη ο αριθμός των δηλώσεων ξεπερνά κατά πολύ τις 35.000 συνταξιούχους που δήλωναν με το προηγούμενο καθεστώς ότι εργάζονται και ήταν καταγεγραμμένοι στα μητρώα του ΕΦΚΑ. Οι σχεδόν 60.000 αιτήσεις δείχνουν ότι ο νόμος που αντικατέστησε το πέναλτι της παρακράτησης 30% της σύνταξης με μια εισφορά 10% επί της αμοιβής «κινητοποίησε» πολλούς να βγουν από την... αφάνεια.

Τα νούμερα είναι αποκαλυπτικά. 54.723 εργάζονταν και πριν την 1η Μαρτίου , οπότε στην χειρότερη περίπτωση – αν υποθέσουμε ότι και οι 35.000 των «γνωστών» συνταξιούχων έχουν μπει στην πλατφόρμα – εμφανίστηκαν και σχεδόν 20.000 καινούριοι.

3.962 ανέλαβαν μετά την 1η Μαρτίου οπότε γι'αυτούς είμαστε σίγουροι ότι αποτελούν «προϊόν» του νόμου με νέες εγγραφές.



Η μελέτη των στοιχείων δείχνει ότι 814 περιπτώσεις αφορούν συνταξιούχους με αναπηρική σύνταξη, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό αφού τα μέλη αυτής της κατηγορίας έχαναν το σύνολο της σύνταξης τους αν εργάζονταν, στην ουσία τους απαγορευόταν με το παλιό καθεστώς να εργάζονται. 122 είναι οι περιπτώσεις ατόμων με ψυχική αναπηρία.



285 εγγραφές αφορούν πολύτεκνους με ένα τουλάχιστον εκ των τέκνων να είναι ανήλικο ή να σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και έως τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας του ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία.



Στο νέο σύστημα όπως εφαρμόζεται σήμερα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοπασχολούμενοι διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο περικοπής της σύνταξής τους αν αφήσουν απλήρωτες τις εισφορές τους και τον ειδικό πόρο υπέρ ΕΦΚΑ απλήρωτους για διάστημα μεγαλύτερο των 2 μηνών.



Όσοι δεν δηλώσουν την εργασία τους κινδυνεύουν με πρόστιμο ίσο με το άθροισμα 12 κύριων κι επικουρικών συντάξεων. Σε δήλωση είναι υπόχρεοι όλοι οι συνταξιούχοι που απασχολούνται μέχρι και σήμερα ανεξάρτητα από το πότε ξεκίνησαν. Ακόμη και οι «παλιοί» που υπάρχουν στα μητρώα του ΕΦΚΑ.

Δήλωση πρέπει να κάνουν και όσοι ανέλαβαν εργασία μέσα στο 2024 ακόμη κι αν έχουν πια σταματήσει και όσοι έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης και συνεχίζουν να εργάζονται ή ανέλαβαν εργασία μετά την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης.



Η δήλωση πρέπει να υποβληθεί μέχρι την τελευταία μέρα του μήνα ανάληψης της απασχόλησης ή μέχρι την τελευταία μέρα του μήνα υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης. Η δήλωση γίνεται στον ιστότοπο www.efka.gov.gr/dilosi και στην πλατφόρμα υπάρχει και ειδικό πεδίο δήλωσης διακοπής της εργασίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.