ΕΦΚΑ: Νέος υποδιοικητής ο Κωνσταντίνος Μεγαρίτης

«Από ουραγός στην εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας, στον χρόνο ανταπόκρισης στα αιτήματά τους και στην επίλυση αυτών, ο e-ΕΦΚΑ έχει γίνει πρότυπο και αυτό δεν το λέμε εμείς, το μαρτυρούν τα επίσημα στοιχεία του Συνηγόρου του Πολίτη. Οι βάσιμες αναφορές για ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις ετήσιες εκθέσεις του Συνηγόρου, μειώθηκαν πέρυσι 40% σε σχέση με το 2022. Ο αριθμός των εκκρεμών κύριων συντάξεων από 1 εκατομμύριο, που ήταν προ διετίας, έχει υποχωρήσει σήμερα κάτω από τις 23.000 και βαίνει μειούμενος. Την ίδια ώρα, το τηλεφωνικό κέντρο 1555 για την εξυπηρέτηση των πολιτών σχετικά με τα ασφαλιστικά, εργασιακά και κοινωνικά θέματα, δέχθηκε, μόνο το τελευταίο εξάμηνο, 8,5 εκατομμύρια κλήσεις και εξυπηρέτησε πάνω από το 96% αυτών. Ο δε μέσος χρόνος της εξυπηρέτησης ήταν μόλις 3,3 λεπτά και η διάρκεια αναμονής μόνο 18 δευτερόλεπτα. Πρόκειται για μία ουσιαστική βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους συμπολίτες μας, που είναι απόρροια της αποτελεσματικότητας της κυβέρνησης, της διοίκησης και του προσωπικού του e-ΕΦΚΑ. Αντανακλά δε τη δεδηλωμένη βούλησή μας ότι η διαφύλαξη των ουσιαστικών και διαδικαστικών δικαιωμάτων των ασφαλισμένων βρίσκεται στο επίκεντρο των πολιτικών μας, γιατί μέλημά μας είναι το όφελος των συμπολιτών μας».

Αυτό τόνισε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δόμνα Μιχαηλίδου, κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στην Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων Τραπεζών Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης της Βουλής, με αφορμή την πρότασή της για την τοποθέτηση του κ. Κωνσταντίνου Μεγαρίτη στη θέση του νέου υποδιοικητή του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ).

«Στη νέα εποχή ολοκλήρωσης του ψηφιακού μετασχηματισμού του e-ΕΦΚΑ» είπε η κ. Μιχαηλίδου, «η τοποθέτηση του κ. Κωνσταντίνου Μεγαρίτη στη θέση του νέου υποδιοικητή κρίνεται αναγκαία. Ο κ. Μεγαρίτης διακρίνεται για την αποτελεσματικότητά του και τις ουσιαστικές οργανωτικές ικανότητές του».

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, ο κ. Μεγαρίτης είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και κατέχει MBA στη διοίκηση επιχειρήσεων από το Οικονομικό́ Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ). Ο κ. Μεγαρίτης, ο οποίος διαδέχεται τον κ. Νικόλαο Παγώνη, μετά την τετραετή ευδόκιμη θητεία του στη θέση, έχει εργαστεί επί τέσσερα χρόνια στο υπουργείο Εργασίας.

Ειδική αναφορά έκανε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στα δύο νέα ψηφιακά έργα που βρίσκονται προ των πυλών και θα συμβάλουν στην περαιτέρω αποτελεσματικότητα του φορέα προς όφελος των πολιτών.

Το πρώτο έργο αφορά στην ψηφιοποίηση του ασφαλιστικού βίου, ένα έργο που, όπως τόνισε η κ. Μιχαηλίδου, τόσο ο πολίτης όσο και οι υπηρεσίες θα μπορούν να δουν συγκεντρωμένα τα ένσημα.

Το δεύτερο είναι το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του e-ΕΦΚΑ, στο οποίο, όπως σημείωσε η υπουργός «θα ενιαιοποιηθούν οι περίπου 90 διαφορετικές ηλεκτρονικές βάσεις, που σήμερα λειτουργούν. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι, όταν ολοκληρωθεί το έργο και τεθεί σε λειτουργία, ο χρόνος εξυπηρέτησης θα έχει περιοριστεί στο ελάχιστο δυνατό».

Σε άλλο σημείο της τοποθέτησής της, η κ. Μιχαηλίδου είπε: «Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι ο e-ΕΦΚΑ βρίσκεται κοντά στους συμπολίτες μας. Σήμερα, μία σύνταξη εκδίδεται κατά μέσο όρο σε 60 μέρες, όταν, πριν από λίγα χρόνια, οι συμπολίτες μας ανέμεναν ακόμη και μία τετραετία».

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης υπογράμμισε επίσης πως η ψηφιοποίηση του e-ΕΦΚΑ συμβάλλει καθοριστικά στην άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών, στην ασφάλεια των διαδικασιών, στην προστασία των προσωπικών δεδομένων και στην παρακολούθηση του διοικητικού έργου. «Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις προς το ΚΕΠΑ απάλλαξε τους πολίτες από τουλάχιστον τρεις επισκέψεις στις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ» προσέθεσε.

«Στόχος μας» κατέληξε η κ. Μιχαηλίδου «είναι οι πολίτες να εξυπηρετούνται πιο γρήγορα και ακόμη πιο αποτελεσματικά. Στο πλαίσιο αυτό, συνεχίζουμε την αναβάθμιση των υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ και φροντίζουμε, ώστε οι παρεχόμενες υπηρεσίες να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των συμπολιτών μας».

