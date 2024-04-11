Εδώ και εβδομάδες Βερολίνο και Κίεβο συνομιλούν για τη διοργάνωση της διάσκεψης ανασυγκρότησης της Ουκρανίας που θα γίνει στη γερμανική πρωτεύουσα στις 11 και 12 Ιουνίου. Προηγήθηκαν συνομιλίες στο Λουγκάνο της Ελβετίας, και πιο πρόσφατα στο Λονδίνο. Εκεί, το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε σχεδόν αποκλειστικά στη βοήθεια για την ουκρανική οικονομία. Στο Βερολίνο, σύμφωνα με κυβερνητικούς κύκλους, πρόκειται να εξεταστούν "4 διαστάσεις της ανασυγκρότησης". Εκτός από την οικονομία γενικότερα και το εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό και την εκπαίδευσή του, ρόλο θα παίξει και η διαδικασία ένταξης στην ΕΕ αλλά και η ενίσχυση των ουκρανικών πόλεων και των δήμων. Τις προάλλες το υπουργικό συμβούλιο της κυβέρνησης Σολτς κατέληξε σε σχέδιο 15 σημείων για την προώθηση της ανοικοδόμησης της Ουκρανίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Αναπτυξιακής Βοήθειας κύρια έμφαση δίνεται στη "κινητοποίηση του ιδιωτικού τομέα για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας".

Εγγυήσεις για 22 επενδύσεις στην Ουκρανία

Η δέσμη μέτρων επικεντρώνεται σε οικονομικές επιδοτήσεις και μειώσεις επιτοκίων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ουκρανία, καθώς και σε επενδυτικές εγγυήσεις για γερμανικές εταιρείες. Μετά τη φιλοευρωπαϊκή επανάσταση του Μαϊντάν το 2014 το γερμανικό υπουργείο Αναπτυξιακής Βοήθειας είχε ήδη δώσει χρήματα σε δημοτικό επίπεδο και "θέλουμε να χτίσουμε σε ό,τι ήδη υπάρχει", δηλώνει τώρα εκπρόσωπος του υπουργείου στην Deutsche Welle. Και όλα αυτά την ώρα που η Ρωσία επιτίθεται στις ουκρανικές υποδομές με πυραυλικές επιθέσεις και ασκεί πιέσεις κατά μήκος του μετώπου στην ανατολική Ουκρανία. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο υπολογίζει το κόστος της ανοικοδόμησης σε 400 δισεκατομμύρια δολάρια. Από την πλευρά του το υπουργείο Οικονομίας του Ρόμπερτ Χάμπεκ ενέκρινε πέρυσι 53 αιτήσεις προστασίας επενδύσεων παγκοσμίως στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος, συνολικής αξίας 1,5 δις ευρώ περίπου. Οι περισσότερες είναι στην Ουκρανία, συγκεκριμένα 22 επενδύσεις συνολικής αξίας 54,8 εκατομμυρίων ευρώ. Στην ερώτηση πόσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί για την ασφάλιση επενδύσεων από την αρχή του χρόνου εκπρόσωπος του υπουργείου δεν ήταν σε θέση να απαντήσει. Η σημασία της χρονικής διάστασης έγκειται στο ότι ο ρωσικός στρατός έχει εντείνει από τις αρχές του χρόνου τις αεροπορικές επιδρομές του στην Ουκρανία.

Κι ενώ το Κίεβο μπορεί συχνά να προστατεύεται από την ουκρανική αεράμυνα μέχρι και 100%, το ποσοστό επιτυχίας σε άλλες περιοχές της χώρας είναι πολύ χαμηλότερο. Μεταξύ των γερμανικών εγγυήσεων που έχουν εγκριθεί για επενδύσεις στην Ουκρανία από το 2022 περιλαμβάνεται η συνέχιση της κατασκευής του εργοστασίου δομικών υλικών του γερμανικού ομίλου Fixit κοντά στην πόλη Λβιβ της δυτικής Ουκρανίας. Ο γερμανικός κατασκευαστής δομικών υλικών παράγει στην Ανατολική Ευρώπη εδώ και πολλά χρόνια μέσω της θυγατρικής του εταιρείας Kreisel. Πριν από την ρωσική εισβολή στις 24 Φεβρουαρίου 2022, η εταιρεία είχε ήδη ξεκινήσει την κατασκευή ενός νέου εργοστασίου κοντά στο Λβιβ, αλλά με την εισβολή διακόπηκαν οι εργασίες. Με την έγκριση της ασφάλισης επενδύσεων η Fixit συνέχισε την κατασκευή και του δεύτερου εργοστασίου της στην Ουκρανία.

Η Kreisel επεκτείνεται στην Ουκρανία

Μιλώντας στη DW ο Μίχαελ Κράους, διευθύνων σύμβουλος της Region Ost του ομίλου Fixit, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι θα ξεκινήσει δοκιμαστικά το έργο. "Πρέπει να ξαναχτίσουμε την Ουκρανία. Είναι μια πολύ όμορφη χώρα με πολύ φιλικούς ανθρώπους", δήλωσε πέρυσι κατά τη διάρκεια επίσκεψης στην περιοχή. Αλλά ο πόλεμος θέτει επίσης ιδιαίτερες προκλήσεις στον Γερμανό μάνατζερ. Αίφνης οι γερμανικές εταιρείες μηχανολογίας, που κατασκευάζουν νέα μηχανήματα δομικών υλικών, δεν μπορούσαν να στέλνουν προσωπικό στις εγκαταστάσεις τους στην Ουκρανία, τη στιγμή που η χώρα δέχεται επιθέσεις από τη Ρωσία. Αρχικά ο Κράους δεν μπορούσε να στείλει ούτε και τους δικούς του Ουκρανούς υπαλλήλους, επειδή βρίσκονταν σε στρατεύσιμη ηλικία, δεν επιτρεπόταν να εγκαταλείψουν την Ουκρανία και έπρεπε να ζητήσει ειδική άδεια. Τελικά τρεις από τους Ουκρανούς ειδικευμένους εργάτες του εκπαιδεύτηκαν στη Γερμανία και την Πολωνία, ώστε να μπορέσουν να εγκαταστήσουν τις μηχανές στο νέο εργοστάσιο κοντά στην πόλη Λβιβ.

Σύντομα θα εργάζονται 60 άτομα στο δεύτερο εργοστάσιο δομικών υλικών του ομίλου Fixit στην Ουκρανία. Ο Fixit και η ουκρανική θυγατρική της Kreisel σχεδιάζουν τη δημιουργία μιας "ακαδημίας", δηλαδή ενός κέντρου κατάρτισης για την εκπαίδευσή τους. Αυτό θα υποστηριχθεί επίσης από το γερμανικό κράτος με ένα δάνειο με ευνοϊκούς όρους που θα πάρουν από το πιστωτικό ίδρυμα ανασυγκρότησης Kreditanstalt für Wiederaufbau, KfW. "Η Ουκρανία χρειάζεται περισσότερα πράγματα από όπλα για να επιβιώσει από αυτόν τον πόλεμο" είπε η Σβένια Σούλτσε, υπουργός Αναπτυξιακής Βοήθειας. "Εξαρτάται επίσης από τη συνέχιση της λειτουργίας της οικονομίας της και τη δυνατότητα της χώρας να χρηματοδοτήσει την ανοικοδόμηση.

