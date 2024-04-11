Στις προκλήσεις και ευκαιρίες για τη διαμόρφωση του ενεργειακού μείγματος, με γνώμονα τη διατήρηση της ενεργειακής ανεξαρτησίας και ασφάλειας στην μετάβαση προς την καθαρή ενέργεια, αφιερώθηκε συζήτηση στο πλαίσιο του 9ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.

Στη συζήτηση αυτή συμμετείχαν η Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Αλεξάνδρα Σδούκου, η Managing Director και Country Manager της Energean στην Ελλάδα Κατερίνα Σάρδη, η CEO του ΔΕΣΦΑ Maria Rita Galli, ο CEO της HelleniQ Upstream, HELLENiQ ENERGY Τάσος Βλασσόπουλος, ο Secretary General, East Mediterranean Gas Forum, Αίγυπτος Osama Mobarez και ο Managing Director, Fannon Global Advisors, Η.Π.Α. Frank Fannon. Τη συζήτηση συντόνισε ο Ακαδημαϊκός Διευθυντής στο Ελληνικό Ενεργειακό Φόρουμ, Μιχάλης Μαθιουλάκης.

Στην εξέλιξη του πλάνου εξερεύνησης υδρογονανθράκων στην Ελλάδα αναφέρθηκε η κα. Σδούκου, σημειώνοντας πως εντός του 2023 ολοκληρώθηκαν σεισμικές έρευνες στις παραχωρημένες περιοχές, και πλέον τρέχει η διαδικασία ανάλυσης των αποτελεσμάτων. «Ποτέ στη μεταπολεμική Ελλάδα δεν είχαμε τόσες δισδιάστατες και τρισδιάστατες έρευνες» σημείωσε χαρακτηριστικά. 'Όπως είπε, αφού ολοκληρωθεί το στάδιο της ανάλυσης των αποτελεσμάτων «θέλω να πιστεύω θα είναι σε θέση οι επιχειρήσεις να προχωρήσουν στη λήψη απόφασης ερευνητικών γεωτρήσεων το 2025, με στόχο οι πρώτες γεωτρήσεις να γίνουν κάπου εντός του 2026».

Απαντώντας σε ερώτηση για τη χρήση του φυσικού αερίου στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης, η κα. Σδούκου έθεσε το ερώτημα "Αν έχουμε τελικά παραγωγή φυσικού αερίου προτιμούμε να εισάγουμε ή να εκμεταλλευτούμε τα δικά μας αποθέματα;" υπενθυμίζοντας στη συνέχεια τα βήματα που έχουν ολοκληρωθεί σε Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση στην πορεία προς την πράσινη μετάβαση.

Παράλληλα, υπενθύμισε πως η κυβέρνηση στηρίζει έμπρακτα το πλάνο των γεωτρήσεων, βρίσκεται σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις και επιδιώκει να τις διευκολύνει στις αδειοδοτήσεις και σχετικές διαδικασίες. "Παραμένω πάντα αισιόδοξη και επαναλαμβάνω ότι η κυβέρνηση έχει αναλάβει μία δέσμευση και ένα στρατηγικό στόχο να καταστεί η Ελλάδα βασική πύλη και διαμετακομιστικός κόμβος ενέργειας προς την Ευρώπη" κατέληξε.

"Είμαστε μία από αυτές τις εταιρείες που ξεκινήσαμε από το πετρέλαιο και με την εμπειρία και την τεχνογνωσία που έχουμε συγκεντρώσει, προχωρήσαμε στη μετάβαση στο φυσικό αέριο. Και πλέον προχωράμε με το πρώτο έργο υπόγειας αποθήκευσης CO2 στην Ελλάδα, ενώ εξετάζουμε την υλοποίηση αντίστοιχων έργων στο εξωτερικό" ανέφερε από πλευράς της η κα. Σάρδη.

Αναφερόμενη στο πλάνο μετάβασης σε ένα πράσινο ενεργειακό μείγμα από την Ευρώπη, η κα. Σάρδη συνέχισε αναφέροντας πως οι πολιτικές μετάβασης σχεδιάστηκαν πάνω σε μία υπόθεση εργασίας ότι θα έχουμε φθηνό και διαθέσιμο φυσικό αέριο από τη Ρωσία. «Η απουσία του ρωσικού φυσικού αερίου μας καλεί να ξανασκεφτούμε τα πλάνα αυτά και να κάνουμε διορθώσεις», συμπλήρωσε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να προχωρήσουν, παράλληλα, και έργα για τον εκσυγχρονισμό των δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας που είναι κομβικά για την αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ.

Παράλληλα, διατύπωσε την εκτίμηση ότι το φυσικό αέριο της Ανατολικής Μεσογείου μπορεί να αποτελέσει παράγοντα - κλειδί για τον εφοδιασμό της Ευρώπης με αξιόπιστη, προσιτή για τους καταναλωτές και βιώσιμη ενέργεια στην πορεία της ενεργειακής μετάβασης. "Η Ανατολική Μεσόγειος και η εγχώρια παραγωγή μπορούν να διαδραματίσουν καταλυτικό ρόλο με άξονα το φυσικό αέριο, αλλά η βιομηχανία μας, παρόλο που έχει αποδείξει ότι μπορεί να είναι μέρος της λύσης του προβλήματος, χρειάζεται ένα θετικό σήμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε επίπεδο πολιτικής", υπογράμμισε.

Η κα. Galli ανέφερε ότι: "Πρέπει να είμαστε αμερόληπτοι στο πώς αντιμετωπίζουμε την πράσινη μετάβαση. Δεν υπάρχει βιώσιμη μετάβαση χωρίς ενεργειακή ασφάλεια. Το είδαμε ήδη στην κρίση της Ουκρανίας. Ασφάλεια σημαίνει διαφοροποίηση του ενεργειακού μείγματος. Το μήνυμα αυτό ήταν ξεκάθαρο. Και παραμένουμε εύλογα αισιόδοξοι γιατί είδαμε στην πράξη ότι μπορούμε να είμαστε ανθεκτικοί απέναντι στις προκλήσεις".

Στο πλαίσιο αυτό η κα. Galli τόνισε πως το φυσικό αέριο απέδειξε την ανθεκτικότητά του μετά το σοκ της εκτόξευσης των τιμών πριν από δύο χρόνια. Υπογράμμισε τη σημασία των νέων terminals που έχουν κατασκευαστεί στην χώρα για την εισαγωγή LNG, τονίζοντας πως έτσι "μειώνεται η εξάρτηση από μία μόνο πηγή".

"Χρειαζόμαστε πιο γρήγορες διαδικασίες στις εξορύξεις", τόνισε ο κ. Βλασσόπουλος υπογραμμίζοντας, παράλληλα, την ανάγκη υποστήριξης από το κράτος και την ευρωπαϊκή ένωση καθώς και περιφερειακή συνεργασία για την ανάπτυξη του upstream στην περιοχή. "Εμείς βρισκόμαστε σε 6 μπλοκ με συνεργάτες", ανέφερε σημειώνοντας πως έχουν γίνει οι δισδιάστατες και τρισδιάστατες έρευνες και σήμερα αναλύονται τα δεδομένα που προέκυψαν προκειμένου να ακολουθήσουν οι αποφάσεις για τα επόμενα βήματα. Τέλος, σημείωσε τον κομβικό ρόλο των διυλιστηρίων που πρέπει να αναγνωριστεί ως κομμάτι της βιομηχανικής πράσινης στρατηγικής και υπογράμμισε την ανάγκη για την ανακατεύθυνση περισσότερων πόρων προς τα ταμεία καινοτομίας και τεχνολογιών ccs.

Στον κρίσιμο ρόλο που παίζει σήμερα το φυσικό αέριο στην κατεύθυνση ενεργειακής ασφάλειας και της πράσινης μετάβασης, στάθηκε ο κ. Mobarez. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της αξιοποίησης νέων τεχνολογιών και απαρίθμησε τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει το East Mediterranean Gas Forum στην κατεύθυνση αυτή. Επιπρόσθετα, σημείωσε πως εξετάζονται και νέα έργα για αποθήκευση και χρήση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα καθώς και η αξιοποίηση εξαντλημένων υδροφόρων οριζόντων στην Αίγυπτο και μέσα στους επόμενους μήνες αναμένεται να υπάρξουν σημαντικές εξελίξεις.

Από την πλευρά του, ο Frank Fannon τόνισε πως υπάρχει πάντα μία σχέση έντασης στη σχέση ενεργειακής μετάβασης και ενεργειακής ασφάλειας, υπογραμμίζοντας τον κομβικό ρόλο της αξιοπιστίας ενώ έκανε ειδική αναφορά στους κινδύνους που κρύβουν εξωτερικοί παράγοντες, όπως η εξάρτηση της Ευρώπης από την Κίνα για την παραγωγή νέων έργων ΑΠΕ. Στο πλαίσιο αυτό ανέφερε πώς θα πρέπει να επανεξετάσουμε τους στόχους, τους εταίρους και τις διαδικασίες που εμπλέκονται στην πράσινη μετάβαση καταλήγοντας πως "πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να κάνουμε ότι καλύτερο μπορούμε για να μειώσουμε την εξάρτησή μας από εξωτερικούς παράγοντες". Τέλος, υπογράμμισε την ανάγκη συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων, κυβερνήσεων, βιομηχανίας, επενδυτών και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της ενέργειας.

