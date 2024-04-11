Χ. Δούκας: Τα ξενοδοχεία να επιστρέφουν μέρος των εσόδων τους στην πόλη

Στις θετικές και αρνητικές προοπτικές που ανοίγονται για την πόλη της Αθήνας τα επόμενα χρόνια, με φόντο την αυξημένη τουριστική δραστηριότητα και την ανάγκη για περισσότερο πράσινο επικεντρώθηκε ο Δήμαρχος της Αθήνας Χάρης Δούκας, μιλώντας στην Ανδριάνα Παρασκευοπούλου, Δημοσιογράφο-Παρουσιάστρια της ΕΡΤ στο πλαίσιο του 9oυ Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κ. Δούκας, έχει αυξηθεί πολύ η τουριστική δραστηριότητα στον Δήμο της Αθήνας, με θετικά σημεία αυτού του φαινομένου τον πλούτο, την ανάπτυξη εστιατορίων, μπαρ και δραστηριοτήτων, όμως υπάρχουν περιοχές ήδη υπερκορεσμένες.

«Πρέπει να κρατάμε την πόλη καθαρή, αλλά πλέον για 7 εκατ. κόσμο, καθώς έχει τριπλάσιο τουρισμό. Χρειάζονται νέα εργαλεία, νέοι τρόποι και δομές για να γίνεται αυτό, αλλιώς θα έχουν πρόβλημα οι ίδιοι οι κάτοικοι» σημείωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων.

Σε αυτό το πλαίσιο, ανέφερε ότι υπάρχουν σκέψεις να δίδεται στον Δήμο ένα ποσοστό από τους αυξημένους τζίρους των ξενοδοχείων, προσθέτοντας ότι υπάρχει ήδη ένα τέλος ανθεκτικότητας, αλλά αυτό δεν επιστρέφει στην πόλη.

Όπως τόνισε, δε, υπάρχει το τέλος παρεπιδημούντων, το οποίο ήταν 2% και μειώθηκε στο 0,5% αντί να αυξηθεί. «Τα έσοδα των ξενοδοχείων το 2023 αυξήθηκαν κατά 23%, άγγιξαν τα 11 δισ. ευρώ, την ώρα που ο Δήμος ήταν φτωχότερος, θα πρέπει να υπάρχει μια συνεισφορά για να διαχέεται ο πλούτος. Όποιοι κερδίζουν από τις υποδομές στην πόλη, θα πρέπει να επιστρέφουν και κάτι στην πόλη. Οι ανάγκες είναι διαφορετικές στην κάθε πόλη, είναι στην ευχέρεια του κάθε Δήμου να το προσδιορίσει το ποσοστό της επιστροφής αυτής, ακόμα και τα ξενοδοχεία το θέλουν αυτό».

Αναφορικά με τα Πάρκα Τσέπης ο κ. Δούκας επισήμανε: «Ωραίο κόνσεπτ όμως δεν λύνει το βασικό πρόβλημα που είναι η κλιματική κρίση. Έχουμε πολύ μεγάλη ρύπανση, έχουμε καταδικαστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν λαμβάνουμε μέτρα».

Σε σχέση με τη Βασιλίσσης Όλγας και την κυκλοφορία των αυτοκινήτων ανέφερε ότι δεν μπορεί η πόλη να δημιουργήσει εκεί νέο Μεγάλο Περίπατο, ενώ δήλωσε ότι δεν έχει λάβει απάντηση από την Υπουργό Πολιτισμού για την πορεία των ανασκαφών.

Εξάλλου, ο Δήμαρχος της Αθήνας δεν συμφωνεί με τα διόδια εντός της πόλης: «Δεν με βρίσκει σύμφωνο. Να διώξουμε τα αμάξια από την Αθήνα, αλλά όχι με τέτοιες διαδικασίες. Μπορούμε να ενισχύσουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς και να κάνουμε πεζοδρομήσεις τα Σαββατοκύριακα».

Στο τέλος της εισήγησής του ο κ. Δούκας υπογράμμισε ότι είναι πολύ κρίσιμο το τί θα γίνει με τις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού, ενώ έθιξε, μετά από ερώτηση της Ανδριάνας Παρασκευοπούλου, το πώς μπορεί η Αθήνα να γίνει ‘’έξυπνη’’ πόλη: «Η έξυπνη πόλη δεν είναι σκοπός, είναι το μέσο, ο στόχος δεν είναι η ψηφιοποίηση ούτε η πώληση γκατζετ, ο στόχος είναι μια βιώσιμη, καθαρή και συμπεριληπτική πόλη και να δούμε πως μπορούμε σε αυτή να εντάξουμε τις τεχνολογίες. Όπως πχ να χρησιμοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη στην καθαριότητα». Πρόσθεσε, δε, ότι υπάρχουν 20 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα οποία αφορούν την δημιουργία έξυπνων γειτονιών, το ‘’πρασίνισμα’’ τους και την ένταξη της τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινότητα.

