Συμφωνία πλαίσιο (Cooperation Framework Agreement - CFA) με την MYTILINEOS Energy & Metals υπέγραψε η ΔΕΗ για την ανάπτυξη και κατασκευή χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών έργων μέχρι 2000MW σε Ιταλία, Βουλγαρία, Κροατία και Ρουμανία. Η αξία της συμφωνίας υπολογίζεται σε έως €2 δισ. με ορίζοντα υλοποίησης τα επόμενα τρία χρόνια.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ΔΕΗ σε ανακοίνωσή της, η συμφωνία αφορά σε περίπου 90 φωτοβολταϊκά έργα που κατέχει η MYTILINEOS σε Ιταλία (503 MW), Ρουμανία (516 MW), Βουλγαρία (500 MW) και Κροατία (445 MW) τα οποία βρίσκονται σε διάφορα στάδια ανάπτυξης. Η MYTILINEOS αναλαμβάνει την ανάπτυξη και κατασκευή των εν λόγω έργων, τα οποία θα αποκτώνται από τον Όμιλο ΔΕΗ με την ολοκλήρωση της σύνδεσής τους με τα ηλεκτρικά δίκτυα των ανωτέρω χωρών.

Η εμπειρία της MYTILINEOS στην υλοποίηση σύνθετων έργων ΑΠΕ στο εξωτερικό αποτέλεσε καταλύτη για την εμπιστοσύνη της ΔΕΗ προς τη συνεργασία των μερών και είναι εχέγγυο για την επιτυχή υλοποίηση της συμφωνίας, τονίζεται στην ανακοίνωση.

Επίσης, αναφέρεται πως η συμφωνία πλαίσιο των δύο πλευρών αποτελεί ορόσημο για τον πρωταγωνιστικό ρόλο που μπορούν να παίξουν ελληνικές εταιρείες στην ευρύτερη περιοχή και την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. H συμφωνία είναι μία σημαντική στιγμή και για την ενεργειακή μετάβαση, καθώς τα έργα «πράσινης» ενέργειας που θα αναπτυχθούν, μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες 320.000 νοικοκυριών και να εκτοπίσουν από την

ατμόσφαιρα 3,4 εκ. τόνους ρύπους CO2.

Για τον Όμιλο ΔΕΗ, η συμφωνία είναι ένα σημαντικό βήμα για την υλοποίηση της στρατηγικής που παρουσίασε πρόσφατα στην επενδυτική κοινότητα για ανάπτυξη στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με βασικό πυλώνα την πράσινη ενέργεια. Με την συμφωνία αυτή, ο Όμιλος ΔΕΗ θα αποκτήσει έργα ΑΠΕ εκτός από την Ρουμανία, στην οποία έχει ήδη σημαντική παρουσία, και σε τρεις νέες χώρες και συγκεκριμένα σε Ιταλία, Βουλγαρία και Κροατία.

Η στρατηγική του Ομίλου ΔΕΗ περιλαμβάνει την επέκταση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και εκμετάλλευση των δυνατοτήτων δημιουργίας αξίας μεταξύ των χωρών, μέσω του ενεργειακού διαδρόμου που δημιουργείται. Με την παρουσία του σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, με διευρυμένο και αλληλοσυμπληρούμενο χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ, ο Όμιλος ΔΕΗ σκοπεύει να εκμεταλλευτεί τις διαφορετικές μετεωρολογικές συνθήκες στην κάθε περιοχή.

Τέλος, σημειώνεται πως ο Όμιλος ΔΕΗ στοχεύει να έχει συνολικά 8,9 GW εγκατεστημένη ισχύ από ΑΠΕ το 2026.

Πηγή: skai.gr

