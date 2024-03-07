Ποιοι δικαιούνται την ασφαλιστική ικανότητα

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Μόλις 10.000 από τις 600.000 με οφειλές στον ΕΦΚΑ προσήλθαν έως την 1η Μαρτίου για να ρυθμίσουν τις οφειλές τους και συνεπώς να αποκτήσουν ασφαλιστική ικανότητα. Από αυτούς οι 170.000 χρωστούν μόλις 500 ευρώ αλλά για λόγους που ούτε αξιωματούχοι του ΕΦΚΑ δεν μπορούσαν να εξηγήσουν προτίμησαν να χάσουν τη δυνατότητα πρόσβασης και σε ιδιωτικούς παρόχους υγείας, ιδιώτες γιατρούς , διαγνωστικά κέντρα και κλινικές ( η δωρεάν πρόσβαση στις δημόσιες δομές διατηρείται).

Μετά από αυτό ο ΕΦΚΑ εξέδωσε εγκύκλιο με την οποία καθορίζονται οι δικαιούχοι χορήγησης - παράτασης της ασφαλιστικής ικανότητας για την περίοδο από την 1η Μαρτίου φέτος έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2025.

ΜΙΣΘΩΤΟΙ: Πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 50 ημέρες εργασίας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ή κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν την ημερομηνία επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου. Για τους εργαζόμενους σε οικοδομοτεχνικά έργα απαιτούνται 50 ημέρες ασφάλισης, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται η προσαύξηση 20% και οι ημέρες αδείας.

Για τη συμπλήρωση των 50 ημερών ασφάλισης λαμβάνονται υπόψη και οι ημέρες επιδότησης λόγω ασθενείας ή ατυχήματος ή τακτικής ανεργίας αλλά και οι ημέρες επιδότησης λόγω επίσχεσης εργασίας.

ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΟΙ: Πρέπει να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 2 μήνες ασφάλισης κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ή κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν την ημερομηνία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου και να έχουν καταβληθεί οι απαιτητές ασφαλιστικές εισφορές. Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλής, η ασφαλιστική ικανότητα ανανεώνεται ανά μήνα, εφόσον η οφειλή έχει εξοφληθεί ή ρυθμιστεί σε δόσεις και τηρείται η εξόφληση των δόσεων.

ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΗΣ: Για απασχολούμενους σε εργασίες καλυπτόμενες από την ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ - αμειβόμενους με εργόσημο, παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για υγειονομική περίθαλψη, εφόσον έχουν συμπληρώσει 150 ημέρες ασφάλισης το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ή το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν την ημερομηνία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου και έχουν εξοφληθεί τα ποσά των εκκαθαρίσεων για τα έτη 2017-2022.

Από τα παραπάνω χρονικά όρια και προϋποθέσεις εξαιρούνται μαζί με τα μέλη των οικογενειών τους:

-Ασφαλισμένοι ( εργαζόμενοι και άνεργοι γραμμένοι στο μητρώο της ΔΥΠΑ) περιοχών που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές (πυρκαγιές, πλημμύρες)

Στους εργαζομένους στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος και στα Ναυπηγεία Ελευσίνας.

Ειδικά για τους ανέργους εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις που προβλέπουν την ασφαλιστική κάλυψη για παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε είδος από τον ΕΟΠΥΥ ως εξής:

-Οι άνεργοι έως 29 ετών που έχουν εγγραφεί στα μητρώα της ΔΥΠΑ επί ένα συνεχές δίμηνο, το αμέσως προηγούμενο της υποβολής της αίτησής τους για υπαγωγή στην ασφάλιση του π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/e-ΕΦΚΑ και κατέχουν κάρτα ανεργίας ανανεούμενη ανά μήνα και δεν σπουδάζουν σε ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας ή του εξωτερικού καλύπτονται από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/e-ΕΦΚΑ για παροχές ασθένειας σε είδος.

-Οι άνεργοι – όχι τα μέλη της οικογένειας τους - που δεν είναι ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε άλλο δημόσιο ασφαλιστικό οργανισμό και παρακολουθούν συγχρηματοδοτούμενα ή μη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης και για όλη τη διάρκεια των προγραμμάτων, υπάγονται στην ασφάλιση του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/θ-ΕΦΚΑ για παροχές ασθένειας σε είδος.

-Οι συμμετέχοντες σε προγράμματα πρακτικής άσκησης εργασιακής εμπειρίας ,οι φοιτητές και σπουδαστές των Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. και ΤΕΕ και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες οι οποίοι πραγματοποιούν την πρακτική άσκηση που θεσμοθετημένα προβλέπεται από τα προγράμματα σπουδών υπάγονται κατά την χρονική διάρκεια αυτής στην ασφάλιση του τ. ΙΚΑ -ΕΤΑΜ/e-ΕΦΚΑ στον κλάδο του εργατικού ατυχήματος και στον κλάδο παροχών ασθένειας σε είδος.

Οι άνεργοι μεταξύ 29 έως 55 ετών καλύπτονται εφόσον:

-Ήταν ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε οργανισμό για 600 ημέρες (προσαυξάνεται κατά 100/ανά έτος ηλικίας με τη συμπλήρωση των 30 ετών και έως το 54ο )

-Έχουν εγγραφεί στα μητρώα της ΔΥΠΑ για τουλάχιστον 12 μήνες πριν από την ημερομηνία υπαγωγής τους στην ασφάλιση του οικείου ασφαλιστικού φορέα και κατέχουν κάρτα ανεργίας ανανεούμενη ανά μήνα και δεν ασφαλίζονται για οποιονδήποτε λόγο στο Δημόσιο ή σε ασφαλιστικό οργανισμό.

Δίνεται η δυνατότητα υπαγωγής σε κλάδο ασθενείας και για τους μακροχρόνια ανέργους άνω των 55 ετών εφόσον έχουν 3.000 ημέρες ασφάλισης στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ. Στις 3.000 ημέρες δεν συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος σε:

-Προαιρετική ασφάλιση

-Ειδικό λογαριασμό Αυτασφάλισης

-Ειδικό λογαριασμό Ελλήνων Εξωτερικού

-Στρατιωτική θητεία

Επιπλέον, θα πρέπει να έχουν εγγραφεί ως άνεργοι στην ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα δώδεκα τουλάχιστον συνεχών μηνών, πριν από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στον κλάδο παροχών ασθένειας σε είδος του π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/e-ΕΦΚΑ.

