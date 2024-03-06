Αποζημιώσεις ΕΛΓΑ μόνο για όσους υπέστησαν καταστροφές από «Daniel» και «Elias»

Χρήματα από τον ΕΛΓΑ θα λάβουν μόνον οι αγρότες που υπέστησαν ζημιές από τα ακραία καιρικά φαινόμενα «Ντάνιελ» και «Ελίας» διευκρινίζει με ανακοίνωσή του το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η αντίθετη περίπτωση όπως σημειώνει θα ήταν «κατάφορη παραβίαση του κανονισμού του ΕΛΓΑ αλλά και των κανόνων της ΕΕ, ενώ, παράλληλα, θα λειτουργούσε σε βάρος των παραγωγών που έχουν υποστεί ζημιές από τις θεομηνίες».

Απαντώντας σε αιτήματα αγροτικών φορέων, αιρετών, εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης και του Κοινοβουλίου, προκειμένου να καταβάλει ο ΕΛΓΑ αποζημιώσεις σε παραγωγούς της Θεσσαλίας, ιδιαίτερα μηλοπαραγωγούς της περιοχής Αγιάς (οι οποίοι όμως, δεν υπέστησαν ζημιές από τις θεομηνίες Daniel και Elias) το ΥΠΑΑΤ σημειώνει ότι:

Η χρηματοδότηση του ΕΛΓΑ για την καταβολή αποζημιώσεων ύψους - κατ' αρχήν- 260 εκατ. ευρώ, για την κάλυψη των, περίπου 35.000 δηλώσεων ζημιάς σε φυτική παραγωγή και ζωικό κεφάλαιο, προέρχετται αποκλειστικά από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, μετά από έγκριση που δόθηκε από την ΕΕ, λόγω των εκτάκτων συνθηκών και του μεγέθους της ζημιάς στη Θεσσαλία. Το adhoc πρόγραμμα τελεί υπό τον αυστηρό έλεγχο της ΕΕ και της ελληνικής νομοθεσίας.

Ουδεμία σχέση έχει η χρηματοδότηση των 260 εκατ. ευρώ, με πόρους προερχόμενους από ευρωπαϊκά προγράμματα, ή με πόρους της Κρατικής Αρωγής ή με πόρους από εισφορές των ασφαλισμένων.

Οι ζημιές που έχουν εκτιμηθεί από το υποκατάστημα του ΕΛΓΑ Λάρισας, την περίοδο αμέσως μετά την έλευση των ακραίων φαινομένων Daniel και Elias - όπως πραγματοποιήθηκαν σε όλες τις περιοχές της Θεσσαλίας - και έχουν δηλωθεί στην περιοχή της Αγιάς, θα καλυφθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό του ΕΛΓΑ και όσα ισχύουν για το σύνολο των πληγέντων παραγωγών της Θεσσαλίας.

Στη συγκεκριμένη περιοχή υπεβλήθησαν 156 δηλώσεις ζημίας, σε δενδροκαλλιέργειες, εκ των οποίων μόνο στα 2224 στρέμματα εκτιμήθηκαν ζημίες της τάξεως 30%- 100%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

