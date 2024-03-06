Πληρωμή 2,7 εκατ. ευρώ σε 695 δικαιούχους για το «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙ»

Πιστώθηκε σήμερα, με την 13η απόφαση πληρωμής στους λογαριασμούς 695 δικαιούχων του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙ», το ποσό των 2.757.829,73 ευρώ.

Από τον Νοέμβριο έως σήμερα, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει επιδοτήσει 3.933 δικαιούχους με το ποσό των 11.319.060 εκατ. ευρώ για αγορά ηλεκτρικού οχήματος.

Την ίδια στιγμή, υπεγράφη η 16η απόφαση υπαγωγής πολιτών στο πρόγραμμα. Μέσω αυτής εντάχθηκαν στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙ» και δικαιούνται επιδότηση, 823 νέοι ωφελούμενοι. Από αυτές τις αιτήσεις, οι 605 αφορούν σε φυσικά πρόσωπα και οι 218 σε νομικά πρόσωπα.

Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 3.947.009,34 ευρώ, εκ των οποίων τα 1.822.212,6 ευρώ, αφορούν στα φυσικά πρόσωπα και τα 2.124.796,74 ευρώ σε νομικά πρόσωπα.

Ταυτόχρονα, τις επόμενες μέρες, θα υπάρξει για τους πολίτες δυνατότητα υποβολής επιπλέον αιτήσεων μέσω της επαναδιάθεσης πόρων, λόγω της 45ημερης προθεσμίας, που ορίστηκε μετά την εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθμό 358265/Β' 6700/27-11-2023.

Οι αλλαγές που έγιναν στο πρόγραμμα επιδοτήσεων «Κινούμαι Ηλεκτρικά 2» μέσω της εν λόγω ΚΥΑ, η οποία ορίζει προθεσμία 45 ημερών για την υποβολή δελτίου παραγγελίας οχήματος από τον δικαιούχο, με καταβολή προκαταβολής ή συμφωνητικού χρονομίσθωσης με προκαταβολή, δίνουν στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών τη δυνατότητα να αξιοποιεί με βέλτιστο τρόπο τα διαθέσιμα κεφάλαια.

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής νέων αιτήσεων είναι η 11/3/2024 και αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι εξάντλησης του διαθέσιμου ποσού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.