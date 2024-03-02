Υπουργείο Εργασίας: Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 8 Μαρτίου

Συνολικά 108.531.973 ευρώ θα καταβληθούν σε 111.173 δικαιούχους, από τις 4 έως τις 8 Μαρτίου 2024, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

1. Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του φορέα:

- από τις 4 έως τις 8 Μαρτίου 2024, θα καταβληθούν 28.600.000 ευρώ σε 1.130 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ,

- στις 4 Μαρτίου 2024, θα καταβληθούν 312.080 ευρώ σε 438 δικαιούχους για την πληρωμή παροχών του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ και

- στις 6 Μαρτίου 2024, θα καταβληθούν 10.919.893 ευρώ σε 27.425 δικαιούχους για την πληρωμή επιδομάτων μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος και για έξοδα κηδείας.

2. Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

- 33 εκατ. ευρώ σε 60.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

- 20 εκατ. ευρώ σε 21.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης,

- 15 εκατ. ευρώ σε 180 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου» και

- 700.000 ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

Πηγή: skai.gr

