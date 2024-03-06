ΗΠΑ – Χρηματιστήριο: Κλείσιμο με άνοδο

Με κέρδη έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς ορισμένα σχόλια του επικεφαλής της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Fed) Τζερόμ Πάουελ ενίσχυσαν τις προσδοκίες επενδυτών για μειώσεις επιτοκίων τους επόμενους μήνες.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 75,86 μονάδων (+0,20%), στις 38.661,05 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 91,96 μονάδων (+0,58%), στις 16.031,54 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 26,11 μονάδων (+0,51%), στις 5.104,76 μονάδες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.