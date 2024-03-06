Λογαριασμός
ΗΠΑ – Χρηματιστήριο: Κλείσιμο με άνοδο

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 75,86 μονάδων (+0,20%), στις 38.661,05 μονάδες.

Με άνοδο έκλεισε το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης

Με κέρδη έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς ορισμένα σχόλια του επικεφαλής της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Fed) Τζερόμ Πάουελ ενίσχυσαν τις προσδοκίες επενδυτών για μειώσεις επιτοκίων τους επόμενους μήνες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 91,96 μονάδων (+0,58%), στις 16.031,54 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 26,11 μονάδων (+0,51%), στις 5.104,76 μονάδες.

