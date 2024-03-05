Του Χρυσόστομου Τσούφη

498 ρυθμίσεις οφειλών προς τον ΕΦΚΑ χάνονται κάθε μέρα σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε το ΚΕΑΟ (Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών) για το τελευταίο τρίμηνο του 2023. Συνολικά το διάστημα Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2023 χάθηκαν 44.832 ρυθμίσεις:

29.934 αφορούσαν την πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων

11.521 αφορούν τον νόμο 5036/2023 για την αναβίωση των ασφαλιστικών ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της διπλής κρίσης ενέργειας και πληθωρισμού. Στην ουσία οι ρυθμίσεις αυτές ξαναχάθηκαν το περασμένο τρίμηνο.

2.260 αφορούν τον εξωδικαστικό μηχανισμό

239 των 120 δόσεων

209 των 100 δόσεων

104 των 72 δόσεων

115 αφορούν λοιπές ρυθμίσεις

Συνολικά, το 2023 τελείωσε με 345.743 ενεργές ρυθμίσεις για συνολικές οφειλές ύψους 4,68δισ ευρώ. Οι ολοκληρωμένες ρυθμίσεις ήταν σχεδόν 650.000 και στα δημόσια ταμεία έχουν μπει (όχι μόνο το 2023 αλλά και τα προηγούμενα έτη ) 3,13δισ. ευρώ.

Οι συνολικές οφειλές στον ΕΦΚΑ ξεπερνούν τα 47,56δισ. ευρώ μαζί με τους τόκους και τις προσαυξήσεις καθώς από τον Οκτώβριο έως και τον Δεκέμβριο του 2023 τα χρέη «αβγάτισαν» κατά 385εκατ. ευρώ.

Μόνο το 4ο τρίμηνο προστέθηκαν στα «βιβλία» του 42.455 οφειλέτες με συνολικές οφειλές 21,6 εκατ. ευρώ.

29.831 ανήκουν στο τ. ΙΚΑ/ΕΤΑΜ

11.987 είναι μη μισθωτοί

75 προέρχονται από τον τ. ΟΑΕΕ

151 από το τ. ΕΤΑΑ

338 από το τ. ΕΤΕΑΕΠ

73 από φορείς εκτός ΕΦΚΑ

Σε περίπου 30.000 από αυτούς τους νέους οφειλέτες, ο ΕΦΚΑ έστειλε ατομική ειδοποίηση με την οποία τους γνωστοποιεί ότι αν δεν ανταποκριθούν εντός 20 ημερών ( είτε με εξόφληση είτε με ρύθμιση) τότε θα ξεκινήσει η διαδικασία αναγκαστικής είσπραξης.

3/4 οφειλέτες, περίπου 1,71 εκατομμύρια χρωστούν έως 15.000€.

303.984 χρωστούν από 15.001€ έως 30.000€

89.517 χρωστούν από 30.001€ έως 50.000€

95.057 χρωστούν από 50.001€ έως 100.000€

60.747 χρωστούν από 100.001€ έως 500.000€

3.860 με οφειλές από 500.001€ έως 1.000.000€

2.641 με οφειλές άνω του 1.000.000€

Αυτοί οι 2.641 οφείλουν συνολικά 11,26δισ. ευρώ (μαζί με τόκους και προσαυξήσεις) σχεδόν δηλαδή 1/4 ευρώ των συνολικών οφειλών προς τον ΕΦΚΑ.

Το 66% των οφειλών, 31,4δισ. ευρώ προέρχονται από το 2009 ή και ακόμη παλαιότερα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.