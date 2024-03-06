Χρηματιστήριο: Άνοδος 0,15%- Στα 119,03 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά στη σημερινή συνεδρίαση, η οποία χαρακτηρίστηκε από περιορισμένες διακυμάνσεις στα επίπεδα των 1.430 μονάδων.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση ξεχώρισαν οι μετοχές της Τέρνα Ενεργειακή, της ΓΕΚ, της Eurobank και της Alpha Bank.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.433,04 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,15%.

Ενδοσυνεδριακά κινήθηκε σε εύρος διακύμανσης 7,46 μονάδων. Κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.427,08 μονάδες (-0,27%) και υψηλότερη τιμή στις 1.434,54 μονάδες (+0,25%)

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 119,03 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 27.246.001 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,18%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε οριακά 0,01%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Τέρνα Ενεργειακή (+3,33%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+2,221%), της Eurobank (+1,73%), Alpha Bank (+1,65%) και της ΕΥΔΑΠ (+1,24%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Elvalhalcor (-5,83%), των ΕΛΠΕ (-1,69%), του ΟΠΑΠ (-1,59%), της Viohalco (-1,32%) και του ΟΤΕ (-1,18%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Πειραιώς διακινώντας 7.114.167 και 6.293.889 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 26,01 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 13,69 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 52 μετοχές, 54 πτωτικά και 21 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Μαθιός Πυρίμαχα +9,65% και Λεβεντέρης(κ) +7,10%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Optronics -8,93% και Elvalhalcor -5,83%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 25,7000 -1,15%

ALPHA BANK: 1,7830 +1,65%

AEGEAN AIRLINES: 12,7000 +0,79%

VIOHALCO: 5,9600 -1,32%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 14,8000 +2,21%

ΔΕΗ: 11,7600 +0,77%

COCA COLA HBC:28,9500 -0,58%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,6550 -0,56%

ΕΛΠΕ: 8,1400 -1,69%

ELVALHALCOR: 2,1000 -5,83%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,3000 +0,94%

ΕΥΔΑΠ: 5,7000 +1,24%

EUROBANK: 1,9375 +1,73%

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 6,0900 -0,65%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,8600 αμετάβλητη

MOTOR OIL: 27,4000 -0,51%

JUMBO: 26,6800 -0,74%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 36,0000 -0,28%

ΟΛΠ:25,9000 -0,19%

ΟΠΑΠ: 16,7600 -1,59%

ΟΤΕ: 13,4400 -1,18%

AUTOHELLAS:13,6800 -0,15%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 4,1640 +0,24%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 9,5800 αμετάβλητη

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 17,0500 +3,33%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

