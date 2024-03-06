Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τον Οργανισμό Λιμένος Λαυρίου από ΤΑΙΠΕΔ

Δημοσιεύτηκε σήμερα από το ΤΑΙΠΕΔ η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκκίνηση του διαγωνισμού που αφορά στην απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού (τουλάχιστον 50% συν μία μετοχή) στο μετοχικό κεφάλαιο του Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου.

Η εταιρεία «Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου A.E.» (ΟΛΛ Α.Ε.) έχει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης των γηπέδων, κτιρίων και εγκαταστάσεων του Λιμένα Λαυρίου, μέσω Σύμβασης Παραχώρησης που έχει συνάψει με το ελληνικό δημόσιο με διάρκεια 60 ετών από την έναρξη ισχύος της (ισχύει έως το 2062).

Η διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης ενδέχεται να παραταθεί και εφόσον ληφθεί σχετική απόφαση θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του ΤΑΙΠΕΔ, πριν από τη δημοσίευση της Πρόσκλησης για την Υποβολή Προσφορών (Request for Binding Offers) από τους επενδυτές που θα προκριθούν στον β' φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Ο λιμένας του Λαυρίου, λόγω της εγγύτητάς του με δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, όπως τις Κυκλάδες, αλλά και το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», προσφέρεται ιδιαίτερα για τουριστική ανάπτυξη, με δραστηριότητες όπως η κρουαζιέρα και ο ελλιμενισμός σκαφών αναψυχής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

