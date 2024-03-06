Το ευρώ ενισχύεται 0,14%, στα 1,0875 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,14% και διαμορφώνεται στα 1,0875 δολάρια.

Το ευρώ βρίσκεται στα 162,5920 γεν, στο 0,8548 με τη στερλίνα και στο 0,9617 με το ελβετικό φράγκο.

Η ισοτιμία του δολαρίου υποχωρεί σε ποσοστό 0,32% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 149,5410 γεν.

Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο 0,11% και διαμορφώνεται στα 1,2720 δολάρια.

