«Δικαίωση της εθνικής προσπάθειας» αποτελεί η απόφαση του ECOFIN, δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, μετά τη συνεδρίαση του συμβουλίου των υπουργών Οικονομικών της ΕΕ.

Συγκεκριμένα, ο αναπληρωτής υπουργός έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η απόφαση του ECOFIN για τη θετική αξιολόγηση του αναθεωρημένου Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» αποτελεί μια δικαίωση και μια θετική πρόκληση για τη χώρα.

Η σημερινή εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια ανάλογων αξιολογήσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ουσιαστικά αναγνωρίζει και θεσμικά, σε κορυφαίο ευρωπαϊκό επίπεδο, τη συστηματική και αποτελεσματική δουλειά της κυβέρνησης Μητσοτάκη με στόχο τη διασφάλιση και την επιτάχυνση της βέλτιστης αναπτυξιακής αξιοποίησης των ευρωπαϊκών πόρων και δη αυτών του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Παράλληλα με τις θετικές αξιολογήσεις των αιτημάτων πληρωμών που κατέθεσε η Ελλάδα, νωρίτερα και από τα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα, 36 δισ. ευρώ είναι πλέον διαθέσιμα για την υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου «Ελλάδα 2.0», στο επίκεντρο του οποίου βρίσκονται ο μετασχηματισμός του παραγωγικού μοντέλου της οικονομίας μέσω μεταρρυθμίσεων, η περαιτέρω διαμόρφωση ενός φιλικού προς τις επενδύσεις περιβάλλοντος, η ανάπτυξη με πολιτική, περιφερειακή και κοινωνική συνοχή, η ατομική ευημερία μέσα από την περαιτέρω αύξηση καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας για τους συμπολίτες μας, πρωτίστως για τις νέες και τους νέους.

Συνεχίζουμε να κάνουμε πράξη όλα όσα δεσμευτήκαμε».

Πηγή: skai.gr

