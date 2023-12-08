Τρεις σημαντικές ειδήσεις προκύπτουν από τη συνδιάσκεψη του Eurogroup και του ECOFIN στις Βρυξέλλες: Εύσημα του Eurogroup για τον ελληνικό προϋπολογισμό του 2024, έγκριση του αναθεωρημένου Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας. Και, όπως φαίνεται, εξαίρεση των αμυντικών δαπανών από τη διαδικασία υπολογισμού του υπερβολικού ελλείμματος.

Συγκεκριμένα, στη συνεδρίαση του Eurogroup, η οποία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 7/12, εγκρίθηκαν τα Σχέδια Προϋπολογισμού των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ για το 2024, με την Ελλάδα να αποτελεί μια από τις 7 χώρες των οποίων ο Προϋπολογισμός κρίθηκε ως πλήρως ευθυγραμμισμένος με τις κατευθυντήριες γραμμές της πολιτικής της Ευρωζώνης. Επιπλέον, συνεχίστηκε η συζήτηση για την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών, με τη συμμετοχή του Γ.Γ. του ΟΟΣΑ Ματίας Κόρμαν, ο οποίος στην παρέμβασή του έκανε ειδική αναφορά στο νέο πλαίσιο φερεγγυότητας της Ελλάδα ως «υπόδειγμα» και «διεθνώς καλή πρακτική».

Στη συνεδρίαση του ECOFIN σήμερα, εγκρίθηκαν τα αναθεωρημένα Σχέδια Ανάκαμψής και Ανθεκτικότητας 13 χωρών μεταξύ των οποίων και της Ελλάδας, η οποία με αυτόν τον τρόπο θα λάβει πρόσθετη χρηματοδότηση 5,7 δισ. ευρώ. Ο συνολικός προϋπολογισμός του «Ελλάδα 2.0» ανέρχεται πλέον σε 36 δισ. ευρώ έως το 2026. Ο Επίτροπος Οικονομίας Paolo Gentiloni έκανε θετικές αναφορές στην συμπερίληψη μεταξύ άλλων δράσεων και έργων με περιβαλλοντικό χαρακτήρα, αλλά και οροσήμων μέσω των οποίων προωθούνται μεταρρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

Επιπλέον, συνεχίστηκαν οι διαπραγματεύσεις για το νέο πλαίσιο δημοσιονομικών κανόνων που θα αντικαταστήσει το υφιστάμενο Σύμφωνο Σταθερότητας, κατά τη διάρκεια των οποίων σημειώθηκε περαιτέρω σύγκλιση των διιστάμενων απόψεων σε επιμέρους θέματα. Οι συζητήσεις θα συνεχιστούν στο προσεχές διάστημα με στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας. Ωστόσο φαίνεται ότι υπάρχει ήδη γενικότερη σύγκλιση απόψεων ως προς την ανάγκη εξαίρεσης των αμυντικών δαπανών από τη διαδικασία υπολογισμού των υπερβολικών δημοσιονομικών ελλειμμάτων.

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε: «Είχαμε τρεις πολύ θετικές εξελίξεις για τη χώρα μας: Πρώτον, επιβεβαιώθηκε για άλλη μια φορά ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες που βρίσκονται προς την ορθή κατεύθυνση, καθώς το Σχέδιο Προϋπολογισμού που υποβάλαμε εγκρίθηκε από το Eurogroup χωρίς αστερίσκους και υποσημειώσεις. Δεύτερον, επισημοποιήθηκε η αύξηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας κατά 5,7 δισ. ενισχύοντας έτσι περαιτέρω τις δυνατότητες ευεργετικών παρεμβάσεων με πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην ελληνική οικονομία. Και μάλιστα με θετικές αναφορές για τον χαρακτήρα των προγραμμάτων και των μεταρρυθμίσεων που προωθεί η ελληνική κυβέρνηση. Τρίτον, σημειώθηκε πρόοδος ως προς τη διαμόρφωση ενός νέου Συμφώνου Σταθερότητας που θα διασφαλίζει ταυτόχρονα την δημοσιονομική πειθαρχία και την οικονομική ανάπτυξη, ενώ θα λαμβάνει ειδική μέριμνα για τις χώρες με υψηλές αμυντικές δαπάνες. Φαίνεται ότι το πάγιο αίτημα των ελληνικών κυβερνήσεων για εξαίρεση των αμυντικών δαπανών από την διαδικασία υπολογισμού του υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος συγκεντρώνει πλέον την συναίνεση των κρατών μελών και αυτό είναι μια πολύ σημαντική είδηση για την Ελλάδα. Ωστόσο, η κυβέρνησή μας, ανεξάρτητα από αυτές τις θετικές εξελίξεις θα συνεχίζει να εργάζεται με σοβαρότητα και μεθοδικότητα, συνδυάζοντας τη δημοσιονομική πειθαρχία με τις αναπτυξιακές πολιτικές, έτσι ώστε η Ελλάδα να κεφαλαιοποιήσει και να μεγιστοποιήσει τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί τα τελευταία τεσσεράμισι χρόνια».

Στο πλαίσιο του ECOFIN ελήφθη επίσης απόφαση για την ανάληψη της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) από την υπουργό Οικονομικών της Ισπανίας Νάντια Καλβίνιο. Η κυρία Καλβίνιο θα διαδεχτεί τον απερχόμενο πρόεδρο Βέρνερ Χόγιερ από την 1η Ιανουαρίου 2024.



Πηγή: skai.gr

