Πηγές υπουργείου Ανάπτυξης: Αποδίδει καρπούς η προσπάθεια της κυβέρνησης για τον εισαγόμενο πληθωρισμό

Αποδίδει καρπούς η προσπάθεια της κυβέρνησης για τη μείωση του εισαγόμενου πληθωρισμού, σχολίασαν σήμερα πηγές του υπουργείου Ανάπτυξης, με αφορμή τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το Νοέμβριο.

Όπως σημείωσαν οι ίδιες πηγές, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα υποχώρησε στο 3%, κατά το Νοέμβριο, σε σύγκριση με 3,4% που είχε καταγραφεί τον Οκτώβριο, και, επιπλέον, ο πληθωρισμός τροφίμων και μη-αλκοολούχων ποτών υποχώρησε στο 9% από 9,9% τον Οκτώβριο, φτάνοντας στο χαμηλότερο σημείο τον τελευταίο ενάμιση χρόνο (από Απρίλιο 2022).

Σημαντικές μειώσεις σε μηνιαία βάση (Οκτώβριος 2023 - Νοέμβριος 2023) καταγράφηκαν σε βασικές κατηγορίες τροφίμων, όπως τα νωπά φρούτα (-5%) και λαχανικά (-6,1%) και τα αυγά (-2,75).

Η προσπάθεια της κυβέρνησης συνεχίζεται, όπως ανέφεραν πηγές του υπουργείου Ανάπτυξης, καθώς εντός του Δεκεμβρίου θα ισχύσει η καθολική εφαρμογή της πρωτοβουλίας «μόνιμη μείωση τιμής», φέρνοντας μειώσεις τιμών στο ράφι, τουλάχιστον 5%, για 1.286 βασικά καταναλωτικά προϊόντα.

Παράλληλα, με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι έλεγχοι της αγοράς, καθώς από την αρχή του έτους το υπουργείο Ανάπτυξης μέσω της ΔΙΜΕΑ έχει πραγματοποιήσει περισσότερους από 21.500 ελέγχους και έχει επιβάλει πρόστιμα συνολικού ύψους 10,4 εκατ. ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

