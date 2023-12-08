Αύξηση συντάξεων κατά 3% από 1ης Ιανουαρίου – Οι δικαιούχοι αναλυτικά

Αύξηση συντάξεων κατά 3% θα δουν οι συνταξιούχοι από 1ης Ιανουαρίου. Μετά τη δημοσίευση της ΚΥΑ για την αύξηση συντάξεων που υπεγράφη από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Άδωνι Γεωργιάδη, τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Αθανάσιο Πετραλιά και την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογενείας, Σοφία Ζαχαράκη, υπεγράφη από τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Πάνο Τσακλόγλου η εγκύκλιος για την αύξηση των κύριων συντάξεων από 1ης Ιανουαρίου 2024.



Σύμφωνα με την ΚΥΑ, το συνολικό ποσό όλων των κύριων συντάξεων του e-ΕΦΚΑ με έναρξη καταβολής έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023 αυξάνεται από την 1.1.2024 κατά 3%.

Πηγή: skai.gr

