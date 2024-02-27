Του Χρυσόστομου Τσούφη

Τα στοιχεία του πληθωρισμού για τον Ιανουάριο που ανακοίνωσε η Eurostat μπορεί να έδειξαν οριακή αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στο 2,9% (από 2,8% τον Δεκέμβριο) στην Ευρωζώνη, κρίνονται όμως πολύ ενθαρρυντικά δεδομένου ότι οι προσδοκίες ήταν για αύξηση του – έστω βραχυπρόθεσμη -.



Αυτό παραδέχθηκε και ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννης Στουρνάρας. Μιλώντας στο πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ ο κεντρικός τραπεζίτης είπε μεν ότι η ΕΚΤ δεν μπορεί ακόμη να σαλπίσει τη νίκη κόντρα στον πληθωρισμό, δεν αρνήθηκε όμως ότι αυτός υποχωρεί ταχύτερα από τις εκτιμήσεις τις Φρανκφούρτης και ότι έτσι όπως έχουν τα πράγματα ο στόχος του 2% μπορεί να πιαστεί ήδη από το φετινό Φθινόπωρο.



Με βάση όλα αυτά, ο Γιάννης Στουρνάρας ο οποίος παραδοσιακά ανήκει στους αισιόδοξους του ΔΣ της ΕΚΤ τάχθηκε υπέρ της έναρξης μείωσης των επιτοκίων τον Ιούνιο. Το αν εισακουσθεί ο Στουρνάρας θα εξαρτηθεί όχι μόνο από την πορεία των στοιχείων αλλά και από τις εσωτερικές ισορροπίες. Οι σκληροπυρηνικοί επιθυμούν η ΕΚΤ να κινηθεί ακόμη πιο αργά και μερικοί μάλιστα όπως ο κεντρικός τραπεζίτης της Αυστρίας είναι αναφανδόν υπέρ της διατήρησης των επιτοκίων στο σημερινό επίπεδο για όλο το 2024!.



Εκτός από καλά νέα από το εξωτερικό και τη Φρανκφούρτη, τα νοικοκυριά περιμένουν κι ένα «νεύμα» στο εσωτερικό από τις τράπεζες ότι θα επεκτείνουν παγωμένα τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων. Το τρέχον πρόγραμμα προβλέπει τη διατήρηση των επιτοκίων στεγαστικών δανείων στο επίπεδο της 31ης Μαρτίου προστατεύοντας με αυτόν τον τρόπο περίπου 450.000 στεγαστικά δάνεια από τις αλλεπάλληλες αυξήσεις επιτοκίων που αποφάσιζε ως το χειμώνα του 2023 η ΕΚΤ.



Το Υπουργείο Οικονομικών πιέζει, δεν ήταν διόλου τυχαίες οι δηλώσεις του Κωστή Χατζηδάκη στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ την περασμένη εβδομάδα ότι η κυβέρνηση δεν διανοείται ότι οι τράπεζες δεν θα επεκτείνουν το πρόγραμμα. Και οι πληροφορίες λένε ότι οι τράπεζες τείνουν ευήκοον ους στο ενδεχόμενο και ότι η ανακοίνωση της παράτασης είναι θέμα χρόνου.



Εκτός από το να πιέζει για τη διατήρηση των επιτοκίων ως έχουν , το ΥΠΟΙΚ προσπαθεί να υπενθυμίζει σε κάθε ευκαιρία που έχει στους πολίτες τα 7 εργαλεία που έχουν στη διάθεση τους για να διακανονίσουν τις οφειλές τους :



ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ : Η «ναυαρχίδα» των εργαλείων ο οποίος μάλιστα βάση και των τελευταίων στοιχείων φαίνεται ότι έχει όλο και μεγαλύτερη ροή αιτήσεων. Σε αυτό συνέβαλαν και οι αλλαγές στις οποίες προχώρησε το ΥΠΟΙΚ σύμφωνα με τις οποίες :

Το κούρεμα των οφειλών φτάνει το 28% μετά την τροποποίηση του σχετικού αλγόριθμου

Το επιτόκιο γίνεται σταθερό 3% για 3 χρόνια για όλες τις ρυθμίσεις

Καθίσταται υποχρεωτική η αποδοχή από τράπεζες και Δημόσιο της πρότασης αναδιάρθρωσης χρέους για τους ευάλωτους οφειλέτες.

O δανειολήπτης διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει την πρόταση ενώ οι τράπεζες και οι servicers, σε περίπτωση διαφωνίας, θα πρέπει να προσφεύγουν δικαστικά (αναλαμβάνοντας και το κόστος της διαδικασίας) για να αμφισβητήσουν την πρόταση, εάν διαθέτουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο ευάλωτος δεν είναι πραγματικά ευάλωτος.

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: Οι ευάλωτοι οφειλέτες μπορούν να αποφύγουν την έξωση, εκδίδοντας ψηφιακά βεβαίωση ευάλωτου οφειλέτη. Με την βεβαίωση μπορούν να ενταχθούν στο ενδιάμεσο πρόγραμμα το οποίο προβλέπει κρατική επιδότηση της δόσης του στεγαστικού δανείου των ευάλωτων οφειλετών από 70 έως 210 ευρώ μηνιαίως για 15 μήνες. Ταυτόχρονα αναστέλλονται κατασχέσεις, πλειστηριασμοί και εξώσεις. Το ακίνητο τους περνά σε έναν φορέα επαναμίσθωσης ο οποίος τους το νοικιάζει και μετά από 12 χρόνια μπορούν αν έχουν – τη δυνατότητα – να το ξαναγοράσουν.



ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΠΕΚΑ : Πρόκειται για προνοιακό πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου, που χορηγείται από τον ΟΠΕΚΑ, σε νοικοκυριά που μισθώνουν την κύρια κατοικία τους, μετά την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης και έχει διάρκεια έξι μήνες. Μετά την πάροδο των έξι μηνών ο δικαιούχος μπορεί να επανυποβάλει αίτηση ένταξης. Τα ποσά διαμορφώνονται ως εξής:



Για τον δικαιούχο: 70€/μήνα.

Για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού: προσαύξηση 35€/μήνα.

Στη μονογονεϊκή οικογένεια, για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού: προσαύξηση 70€/μήνα.

Στα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα: προσαύξηση 70€/μήνα



ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ : Δυνατότητα ένταξης έχουν όλοι οι δανειολήπτες (μισθωτοί, συνταξιούχοι, εργαζόμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι, εταίροι και μικρές επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών έως 1 εκατ€) εκτός των μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων.

Οι λύσεις που παρέχει ο Κώδικας Δεοντολογίας μπορεί να είναι η προσωρινή ή η οριστική διευθέτηση των δανείων που δύναται να περιλαμβάνει, για παράδειγμα, την επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής του δανείου, τη μειωμένη δόση πληρωμής, την προσωρινή καταβολή μόνο τόκων, το διαχωρισμό της οφειλής, τη διαγραφή μέρους της συνολικής απαίτησης.



Στο «οπλοστάσιο» των οφειλετών βρίσκονται ακόμη οι πάγιες ρυθμίσεις 24 και 48 δόσεων, οι διμερείς διακανονισμοί με τις τράπεζες ή τους servicers ενώ ειδικά για τους αστέγους υπάρχει το πρόγραμμα «ΣΤΕΓΑΣΗ και ΕΡΓΑΣΙΑ».



Πηγή: skai.gr

