Συνάντηση του προέδρου της ΔΕΗ με τον πρωθυπουργό της Ρουμανίας

Συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Ρουμανίας Marcel Ciolacu είχε σήμερα στο Βουκουρέστι ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης. Όπως επισημαίνει ο ίδιος: »Είχα την τιμή να συναντήσω σήμερα τον πρωθυπουργό της Ρουμανίας Marcel Ciolacu και να του παρουσιάσω τις σημαντικές επενδύσεις που έχουμε δεσμευτεί να υλοποιήσουμε στη χώρα, σε νέα ανταγωνιστικά δίκτυα παραγωγής και διανομής καθαρής ενέργειας! Η Ρουμανία είναι μια πολύ σημαντική αγορά για εμάς στην περιοχή, προς την κατεύθυνση των προσπαθειών μας για την απεξάρτηση από τον άνθρακα και την ψηφιοποίηση του τομέα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο ενεργειακός διάδρομος Ελλάδας-Ρουμανίας αποτελεί βασικό στοιχείο επιτυχίας».

Υπενθυμίζεται ότι η ΔΕΗ εξαγόρασε την ENEL Ρουμανίας, αποκτώντας έτσι ισχυρό πελατολόγιο, εταιρίες διανομής ενέργειας και ανανεώσιμες Πηγές.

