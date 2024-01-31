ΗΠΑ: Η Fed διατηρεί τα επιτόκιά της, δεν προβλέπει ακόμη τη μείωσή τους

Η αμερικανική κεντρική τράπεζα (Fed) διατήρησε σήμερα, όπως αναμενόταν, το βασικό της επιτόκιο στο εύρος του 5,25 έως 5,50% στο οποίο βρίσκεται από τον Ιούλιο, μια απόφαση που λήφθηκε ομόφωνα από τα 12 μέλη με δικαίωμα ψήφου.

Ωστόσο, η επιτροπή νομισματικής πολιτικής της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ (FOMC) διευκρίνισε πως "δεν προβλέπει ότι θα ήταν σκόπιμο να μειώσει τα επιτόκια, μέχρι να είναι πιο σίγουρη ότι ο πληθωρισμός μειώνεται σταθερά προς το 2%", επίπεδο στόχο , σύμφωνα με το δελτίο Τύπου που εκδόθηκε μετά τη συνεδρίαση. Η Fed είχε δηλώσει κατά τη συνεδρίασή της στα μέσα Δεκεμβρίου ότι προβλέπει αρκετές μειώσεις επιτοκίων το 2024.

Τα επιτόκια της Fed είναι "πιθανόν στο υψηλότερο σημείο τους για αυτόν τον κύκλο σύσφιξης", δήλωσε σήμερα ο πρόεδρός της Τζερόμ Πάουελ, προβλέποντας "ότι αν η οικονομία εξελιχθεί όπως αναμένεται, θα είναι πιθανόν σκόπιμο να αρχίσουμε να (τα) μειώνουμε φέτος".

Ο πρόεδρος της Fed υπογράμμισε επίσης σε συνέντευξη Τύπου ότι "σχεδόν όλα" τα μέλη της επιτροπής νομισματικής πολιτικής της Fed είναι "υπέρ μιας μείωσης των επιτοκίων φέτος", διευκρινίζοντας ωστόσο ότι "η στιγμή που θα επιλεγεί για αυτό θα εξαρτηθεί από την πεποίθησή μας ότι ο πληθωρισμός είναι σε διατηρήσιμη πορεία προς το 2%".

Η αμερικανική κεντρική τράπεζα πιθανόν δεν θα έχει αρκετή "εμπιστοσύνη" για να αρχίσει από τον Μάρτιο να μειώνει τα επιτόκιά της, προειδοποίησε ο πρόεδρός της.

"Δεν θεωρείται πιθανό η Επιτροπή να φθάσει, μέχρι τη συνεδρίαση του Μαρτίου, σε ένα επίπεδο εμπιστοσύνης που θα της επιτρέπει να καθορίσει τον μήνα Μάρτιο ως την ιδανική στιγμή" για να αρχίσει να μειώνει τα επιτόκιά της, δήλωσε ο Τζερόμ Πάουελ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

