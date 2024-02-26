Χρηματιστήριο: Οριακή άνοδο με 0.09% - Στις 1.414,51 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

Με οριακή άνοδο έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά στην πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδος, ενώ σημαντικά μειωμένη παρουσιάστηκε η συναλλακτική δραστηριότητα, σε σχέση με τις προηγούμενες συνεδριάσεις.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.414,51 μονάδες, σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,09%.

Ενδοσυνεδριακά κινήθηκε σε στενό εύρος διακύμανσης 5 μονάδων. Κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.416,43 μονάδες (+0,22%) και κατώτερη τιμή στις 1.411,40 μονάδες (-0,13%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 69,99 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 15.353.106 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε ανεπαίσθητη πτώση σε ποσοστό 0,01%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε οριακά σε ποσοστό 0,09%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές του ΟΠΑΠ (+2,54%), της Σαράντης (+2,31%), της Τέρνα Ενεργειακή (+1,92%), της Lamda Development (+1,60%) και του ΟΛΠ (+1,38%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Aegean Airlines (-1,74%), της Viohalco (-1,68%), της Autohellas (-1,32%) και της Jumbo (-1,24%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Πειραιώς διακινώντας 3.596.960 και 2.677.272 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν

η Πειραιώς με 10,37 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 6,13 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 55 μετοχές, 49 πτωτικά και 21 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Doppler +9,94% και Entersoft +4,45%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Χαϊδεμένος -7,41% και Minerva -6,11%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 25,9500 +0,78%

ALPHA BANK: 1,7030 +0,15%

AEGEAN AIRLINES: 12,4200 -1,74%

VIOHALCO: 5,8600 -1,68%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 14,5000 +0,83%

ΔΕΗ: 11,8400 +0,25%

COCA COLA HBC:29,2500 +0,83%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,7450 +0,73%

ΕΛΠΕ: 8,2700 +0,85%

ELVALHALCOR: 2,1600 +0,23%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,1800 -0,97%

ΕΥΔΑΠ: 5,6900 +0,18%

EUROBANK: 1,8855 -0,79%

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,2200 +0,19%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,9800 +1,60%

MOTOR OIL: 26,9400 -0,96

JUMBO: 27,0200 -1,24%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 36,5000 -0,65%

ΟΛΠ:25,6500 +1,38%

ΟΠΑΠ: 16,5500 +2,54%

ΟΤΕ: 13,5100 +0,37%

AUTOHELLAS:13,4400 -1,32%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,8980 -0,56%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 9,7500 +2,31%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 16,4700 +1,92%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.