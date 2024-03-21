Από κόσκινο ετοιμάζεται να περάσει η ΑΑΔΕ υποθέσεις της τελευταίας 5ετίας που παρουσιάζουν μεγάλο φορολογικό ενδιαφέρον, με βάση μία σειρά από συγκεκριμένα κριτήρια, όπως για παράδειγμα περιπτώσεις που εμφανίζουν υψηλή παραβατικότητα και μεγαλύτερη εισπραξιμότητα, υποθέσεις που σχετίζονται με επιστροφές φόρων ή αυτές που προέκυψαν από εισαγγελικές παραγγελίες αλλά και αγοραπωλησίες ακινήτων, γονικές παροχές, δωρεές και κληρονομιές.

Επίσης ψηλά στην ατζέντα των φοροελεγκτών βρίσκονται και 885 μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής οι οποίες σχετίζονται με ανοίγματα τραπεζικών λογαριασμών, επεξεργασία κατασχεμένων στοιχείων και αρχείων, κυκλώματα έκδοσης και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων, ηλεκτρονικό εμπόριο, ψηφιακές πλατφόρμες, απάτες ΦΠΑ και ενδοκοινοτικό εμπόριο.

Πιο συγκεκριμένα οι ανωτέρω 885 υποθέσεις έχουν να κάνουν με:

• 470 υποθέσεις ερευνών φοροδιαφυγής που σχετίζονται με ανοίγματα τραπεζικών λογαριασμών, επεξεργασίες κατασχεμένων στοιχείων και αρχείων, κυκλώματα έκδοσης και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων, επεξεργασίες ψηφιακών αρχείων κ.λπ.

• 105 υποθέσεων ερευνών αξιοποίησης νέων πληροφοριών και δεδομένων.

• 155 υποθέσεων ειδικών ερευνών στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου, των πλατφορμών παραγγελιοληψίας, των πλατφορμών διαμεσολάβησης στην παροχή υπηρεσιών διαμονής και εν γένει του ηλεκτρονικού επιχειρείν.

• 155 υποθέσεων έρευνας, οι οποίες αφορούν απάτη στον ΦΠΑ ενδοκοινοτικών συναλλαγών.

Για τον έλεγχο όλων των υποθέσεων θα εφαρμοστούν κριτήρια ανάλυσης κινδύνου, ειδικοί αλγόριθμοι, ένα αυτοματοποιημένο μοντέλο τελικής μοριοδότησης αλλά και στοιχεία από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές πληροφόρησης που έχει στη διάθεσή της η ΑΑΔΕ. Υποθέσεις που συγκεντρώνουν την υψηλότερη μοριοδότηση ελέγχονται κατά προτεραιότητα.

Η επιλογή των υποθέσεων που ελέγχονται κατά προτεραιότητα το 2024 γίνεται ανά ελεγκτική υπηρεσία ενώ για τα Ελεγκτικά Κέντρα (ΕΛΚΕ) Αττικής και Θεσσαλονίκης ανά υποδιεύθυνση.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό της ΑΑΔΕ, φέτος θα διενεργηθούν τουλάχιστον 72.885 φορολογικοί έλεγχοι με το βάρος να πέφτει στις «φρέσκες» υποθέσεις, σε μεταβιβάσεις ακινήτων και υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής.

Με απόφασή του, ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής δίνει νέες οδηγίες στους ελεγκτές ζητώντας να ελέγξουν κατά προτεραιότητα:

1. Όλες οι υποθέσεις φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών οι οποίες παραγράφονται στις 31/12/2024 και αφορούν ακίνητα τα οποία δεν εντάσσονται στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού αξίας και δεν έχει γίνει δεκτή από τον φορολογούμενο η προεκτίμηση προσωρινή αξία της Δ.Ο.Υ.

2. Εκθέσεις έρευνας των Υπηρεσιών Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ)

3. Πορισματικές εκθέσεις που διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ από τη Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος

4. Επιστροφές φόρων.

5. Δικαιούχους που έτυχαν επιστροφής ΦΠΑ, καθώς και δικαιούχους νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που έτυχαν επιστροφής φόρου εισοδήματος, χωρίς έλεγχο.

6. Υποθέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί σημείωμα διαπιστώσεων με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου και προσωρινός προσδιορισμός φόρων και προστίμων,

7. Υποθέσεις για τις οποίες επίκειται η έκδοση σημειώματος διαπιστώσεων και προσωρινού προσδιορισμού φόρου και προστίμου, συνεκτιμώντας αιτιολογημένα στο Ο.Π.Σ. Elenxis

8. Υποθέσεις που προέκυψαν από εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ανακριτικών και προανακριτικών πράξεων, περιλαμβανομένων αιτημάτων και εντολών διενέργειας φορολογικών ελέγχων που έχουν προκύψει από εντολή οποιασδήποτε Εισαγγελικής ή Δικαστικής Αρχής και διατηρούνται στην Α.Α.Δ.Ε.

9. Υποθέσεις που αφορούν σε διενέργεια μερικών επιτόπιων ελέγχων διαπίστωσης της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, για φορολογουμένους που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά.

10. Διασταυρωτικούς ελέγχους ενδοκοινοτικών συναλλαγών (VIES), υποθέσεις πολυμερών ελέγχων που διενεργούνται από ελληνικές και αλλοδαπές φορολογικές αρχές, υποθέσεις διενέργειας ελέγχου στο πλαίσιο επανάληψης διαδικασίας καθώς και σε εκτέλεση προδικαστικής απόφασης, υποθέσεις που αφορούν σε επιβολή προστίμων και υποθέσεις που αφορούν σε ανακλήσεις αδειών λειτουργίας γραφείων ή υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα

11. Αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής κατόπιν αιτήματος,

12. Υποθέσεις μερικού ελέγχου φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ από το γραφείο σε περιπτώσεις που διαπιστώνονται παραβάσεις μη έκδοσης ή έκδοσης ανακριβούς φορολογικού στοιχείου/ παραστατικού.

13. Τη συμμόρφωση των δηλούντων ελληνικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με τους κανόνες δέουσας επιμέλειας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.