Πτώση 20% προβλέπεται ότι θα καταγράψουν οι πωλήσεις της Gucci για το πρώτο τρίμηνο του έτους, λόγω της επιβράδυνσης που παρατηρείται στην αγορά της Κίνας, όπως δήλωσε ο γαλλικός όμιλος Kering, της οικογένειας Pinault, ο οποίος ελέγχει το διάσημο brand.

Η προειδοποίηση για τις πωλήσεις της Gucci έρχεται κόντρα στην εικόνα που παρουσιάζουν άλλα διάσημα brands, όπως LVMH και Hermès, ο τζίρος των οποίων έχει παραμείνει «ανθεκτικός».

Παρά το γεγονός ότι η αγορά των ειδών πολυτελείας έχει ενισχυθεί σημαντικά την τελευταία δεκαετία, τα τελευταία χρόνια οι πωλήσεις δεν ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακές.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε ο όμιλος Kering η προειδοποίηση για τα έσοδα της Gucci αφορά την προβλεπόμενη σημαντική μείωση των πωλήσεων στην αγορά της Ασίας – Ειρηνικού. Σημειώνεται πως τα έσοδα της Gucci προέρχονται κατά ένα τρίτο από την αγορά της Κίνας, η οικονομία της οποίας αντιμετωπίζει προβλήματα.

Από την άλλη, τα λειτουργικά κέρδη του ομίλου Kering προήλθαν κατά δυο τρίτα από την Gucci την προηγούμενη χρονιά, ενώ άλλα σήματα στο χαρτοφυλάκιό του είναι αυτά των Yves Saint Laurent, Balenciaga και Bottega Veneta.

Τον περασμένο μήνα ο όμιλος Kering ανακοίνωσε ότι τα καθαρά του κέρδη για την προηγούμενη χρονιά υποχώρησαν κατά 17%. Στον αντίποδα, ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής του, LVMH, ο οποίος ελέγχει τα brands Louis Vuitton, Moët & Chandon και Hennessy, ανακοίνωσε έσοδα υψηλότερα του αναμενόμενου για το 2023. Ανάλογη ήταν η εικόνα και για την Hermes, η οποία γιόρτασε τα ετήσια έσοδα ρεκόρ του 2023, δίνοντας μπόνους σε όλους τους εργαζόμενους σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στον απόηχο της είδησης, η μετοχή του ομίλου Kering σημείωσε βουτιά 12% στο γαλλικό χρηματιστήριο, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη πτώση από τον Μάρτιο του 2020, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να εξανεμιστούν 6,3 δισ. ευρώ από την κεφαλαιοποίηση του ομίλου.

Ο νέος "μίνιμαλ" σχεδιαστής



Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι, ο όμιλος Kering προχώρησε σε αλλαγές στη διοίκηση της Gucci αναθέτοντας καθήκοντα CEO στον Jean-François Palus. Επίσης, νέος σχεδιαστής του brand ορίστηκε ο Sabato De Sarno, ο οποίος κατά την πρώτη του κολεξιόν τον περασμένο Σεπτέμβριο στο Μιλάνο παρουσίασε μια πιο μινιμαλιστική αισθητική σε σχέση με τα πολύχρωμα μοτίβα που είχε υιοθετήσει ο προκάτοχός του Alessandro Michele. Κομμάτια από αυτή τη συλλογή άρχισαν να φτάνουν στα καταστήματα Gucci μόλις τον περασμένο μήνα.



