Μια αδιανόητη κατάσταση που επικρατεί στο εξωτερικό εμπόριο κρεάτων της χώρας μας τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια φέρνει απόψε στη δημοσιότητα ο ΣΚΑΙ. Είναι πρακτικά αδύνατες οι εξαγωγές στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, επειδή η χώρα μας αδυνατεί όλο αυτό το διάστημα να συμμορφωθεί με τις απαιτουμενες προδιαγραφές. Μάλιστα, λέγεται ότι απηυδισμένοι έμποροι κάνουν τις εξαγωγές των προϊόντων τους μέσω Σκοπίων.

Εδώ και 14 χρόνια, από την επόχη των τρελών αγελάδων, οι έλληνες κτηνοτρόφοι απαγορεύεται να εξάγουν τα προϊόντα τους σε ΗΠΑ και Καναδά.

«Τις προϋποθέσεις τις έχουμε πάνω από μια δεκαετία όμως κανένας δεν ενδιαφέρθηκε να κάνει τον φάκελο και να τον στείλει», δηλώνει ο Λευτέρης Γίτσας, Πρόεδρος Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος.

«Είναι μια διαδικασία που έχει κρατήσει πάνω από 14 χρόνια», αναφέρει ο Γιώργος Στρατάκος, Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Οι αρμόδιες αμερικανικές αρχές θεωρούν ότι η Ελλάδα δεν πληρεί τα στάνταρ σε ότι αφορά τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας των προϊόντων κρέατος.

«Στην Ελλάδα δεν υπάρχει σοβαρός έλεγχος γύρω από τα προϊόντα μας, κυκλοφορούν προϊόντα που δεν πρέπει να υπάρχουν στα καταστήματα και αυτό είναι γιατί ο έλεγχος δεν είναι σοβαρός», σημειώνει ο Λούστας Νίκος, ιδιοκτήτης εταιρείας εμπορία κρεάτων.

Ο ίδιος προσθέτει πως «σε κεμπάπ μοσχαρίσιο, το κρέας που υπερισχύει είναι το κοτόπουλο. Άρα ποιος θα μας εμπιστευθεί σαν χώρα για να μπορούμε να εξάγουμε. Σοβαρές προδιαγραφές έχουν δύο τρία εργοστάσια στην Ελλάδα».

Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις αρμόδιες ελληνικές αρχές με τις αντίστοιχες των ΗΠΑ προκειμένου να αρθούν τα εμπόδια ξεκινήσαν το μακρινό 2010 και μέχρι σήμερα δεν έχουν τελεσφορήσει.

«Δεν είχαμε το πιστοποιητικό με το οποίο να βεβαιώνει ότι η χώρα έχει απαλλαγεί από κάποιες ζωονόσους», υπογραμμίζει ο κ. Γίτσας.

Ο ίδιος συμπληρώνει πως κατατέθηκε ο φάκελος εκπρόθεσμα και λέω εκπρόθεσμα γιατί πέρυσι τον Μάιο συνεδρίασε η Παγκόσμια Επιτροπή Υγείας των Ζώων, είδε τον φάκελο ότι ήταν εκπρόθεσμος και δεν έβγαλε απόφαση.

Πριν 10 μέρες οι ΗΠΑ απέστειλαν νέο έγγραφο προς το ελληνικό υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ζητώντας διευκρινίσεις και εγγυήσεις προκειμένου να άρουν τους περιορισμούς

«Έρχονται να ελέγξουν όλη την παραγωγική διαδικασία από τον στάβλο, από το σφαγείο , την μεταποιητική βιομηχανία , τα σημεία αποθήκευσης, τα logistics τα οποία τηρούνται ούτως ώστε να φύγει το προϊόν από τη χώρα και να φτάσει στη χώρα που θα εξαχθεί εν προκειμένω τις ΗΠΑ», αναφέρει ο κ. Στρατάκος.

Ελληνικές βιομηχανίες που παράγουν και εμπορεύονται κυρίως ελληνικό γύρο και άλλα προιόντα κρέατος περιμένουν την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων προκειμένου να επεκταθούν στην άλλη όχθη του Ατλαντικού

«Η δική μας η πλευρά επιθυμεί να τελειώσει η διαδικασία αυτή το συντομότερο δυνατόν γιατί είμαστε αυτοί που επιθυμούμε να εξάγουμε », δηλώνει ο κ. Στρατάκος.

Παράγοντες της αγοράς ωστόσο, υποστήριζουν, ότι ελληνικά κρέατα φτάνουν σε καταστήματα της Αμερικής δια της πλαγίας οδού.

Ξέραμε για τα αιγοπρόβατα από τα Σκόπια που βαφτίζονται Ελληνικά, τώρα υπάρχουν πληροφορίες για προϊόντα κρέατος που βαπτίζονται σκοπιανά για να εξαχθούν στις ΗΠΑ.

Άλλοι πάντως αποδίδουν την αμερικανική απαγόρευση σε εμπορικό πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης, με την Ελλάδα να αποτελεί έναν από τους αδύναμους κρίκους.

Πηγή: skai.gr

