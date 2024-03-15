Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα, με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, το Μητρώο Παρεχόμενων Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης. Οι τεχνικοί εγκατάστασης και υποστήριξης ΦΗΜ, θα πρέπει να καταχωρήσουν στην πλατφόρμα αυτή τα προγραμματισμένα ραντεβού με τις επιχειρήσεις που είναι υπόχρεες για διασύνδεση των ταμειακών συστημάτων τους με τα POS.

Καταληκτική ημερομηνία για την δήλωση των προγραμματισμένων ραντεβού που θα πρέπει να υλοποιηθούν εντός Απριλίου, ορίζεται η 1η Απριλίου 2024. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στη διαδρομή myAADE > Εφαρμογές > Λοιπές Υπηρεσίες.

Οι επιχειρήσεις που είναι υπόχρεες διασύνδεσης, θα πρέπει να ελέγχουν τις πληροφορίες στην πλατφόρμα «Μητρώο και Επικοινωνία»/Στοιχεία Επιχείρησης», στην ψηφιακή πύλη «myAADE» μετά την υποβολή της Δήλωσης Πληροφοριών από τις επιχειρήσεις τεχνικής υποστήριξης. Από τις 23 Μαρτίου θα μπορούν να διατυπώνουν ενδεχόμενες διαφωνίες με τα καταχωρημένα στοιχεία, επιλέγοντας τη σχετική ένδειξη. Στη συνέχεια, η επιχείρηση τεχνικής υποστήριξης ΦΗΜ θα ενημερώνεται μέσω της ΑΑΔΕ ώστε να προχωρήσει στις απαραίτητες διορθώσεις. Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις για τις οποίες δεν θα έχει δηλωθεί προγραμματισμένο ραντεβού έως τις 22 Μαρτίου 2024, θα λάβουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την άμεση ανεύρεση επιχείρησης τεχνικής υποστήριξης.

Πώς λειτουργεί η πλατφόρμα

Οι επιχειρήσεις τεχνικής υποστήριξης ΦΗΜ (κάτοχοι άδειας καταλληλόλητας ΦΗΜ, κάτοχοι άδειας τεχνικής υποστήριξης ΦΗΜ, οι μεταπωλητές ΦΗΜ, εξουσιοδοτημένοι τεχνικοί κατά περίπτωση) θα πρέπει να δηλώσουν τα προγραμματισμένα ραντεβού για τον μήνα Απρίλιο, ακολουθώντας το εξής χρονοδιάγραμμα:

* Από την Τρίτη, 19 Μαρτίου 2024, θα είναι διαθέσιμο προφορτωμένο αρχείο ανά επιχείρηση τεχνικής υποστήριξης ΦΗΜ, με τα στοιχεία των πελατών της, σύμφωνα με το Δ11 Έντυπο Παραστατικών Μεταβίβασης Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών πωλητών-dealer.

* Έως και τις 22 Μαρτίου 2024, πρέπει να υποβληθούν τα στοιχεία περί παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, με συμπληρωμένες τις ημερομηνίες των προγραμματισμένων ραντεβού έως και την 30η Απριλίου 2024.

* Από τις 23 Μαρτίου ως και την 01 Απριλίου 2024, οι επιχειρήσεις τεχνικής υποστήριξης θα πρέπει να δηλώνουν καθημερινά τα νέα ραντεβού που προγραμματίζουν για τον Απρίλιο, με στόχο την 1η Απριλίου να έχει δηλωθεί στο Μητρώο το σύνολο των ραντεβού που έχουν προγραμματισθεί

Διαδικασία

Οι παραπάνω επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλουν Δήλωση Πληροφοριών Χρηστών ΦΗΜ στην ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ (myAADE):

* μέσω ειδικής καταχωρητικής φόρμας ή

* μέσω υποβολής αρχείου υπό τη μορφή υπολογιστικού φύλλου, υπόδειγμα του οποίου διατίθενται εντός της εφαρμογής.

Η Δήλωση περιλαμβάνει:

1. ΑΦΜ Χρήστη ΦΗΜ.

2. Αριθμό Μητρώου ΦΗΜ (serial number).

3. Ένδειξη (Ν/Ο) σε περίπτωση ΦΗΜ, που διασυνδέεται ή πρόκειται να διασυνδεθεί με Μέσα Πληρωμών με ενδιάμεσο εμπορικό/λογιστικό πρόγραμμα διαχείρισης (Enterprise Resource Planning, «ERP»).

4. Ένδειξη (Ν/Ο) μη λειτουργίας της οντότητας, Χρήστης ΦΗΜ, έως και την 30η Απριλίου 2024, λόγω εποχικότητας.

5. Ημερομηνία προγραμματισμένου ραντεβού με σκοπό την υλοποίηση της διασύνδεσης του/των ΦΗΜ με τα Μέσα Πληρωμών, που διαθέτει ο Χρήστης ΦΗΜ.



Υπογραμμίζεται ότι κατά την υποβολή του αρχείου, θα γίνονται αυτοματοποιημένοι έλεγχοι για την εγκυρότητα των στοιχείων, και σε περίπτωση σφαλμάτων, θα εμφανίζονται σχετικά μηνύματα λάθους.

Μετάθεση ημερομηνίας για τη δήλωση μετάβασης σε λύσεις All in One

Σημειώνεται, επίσης, ότι μετατίθεται έως και την 29η Μαρτίου 2024, η προθεσμία για όσες επιχειρήσεις επιθυμούν να δηλώσουν στο Μητρώο POS ότι πρόκειται να αντικαταστήσουν το ταμειακό τους σύστημα με κάποια από τις νέες διαθέσιμες λύσεις all in one, που δεν απαιτούν επιπλέον ενέργειες διασύνδεσης. Υπενθυμίζεται ότι στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία διασύνδεσης επεκτείνεται για έναν επιπλέον μήνα, δηλαδή μέχρι την 30η Απριλίου 2024.

Η παράταση αυτή δίνεται προκειμένου να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις σε συνέχεια της παράτασης στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων στον 4ο κύκλο του προγράμματος χρηματοδότησης αγοράς, αναβάθμισης POS και διασύνδεσης με ταμειακές μηχανές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.