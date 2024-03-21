Μήνυμα ΥΠΟΙΚ προς Servicers: «Τρέξτε» την πλατφόρμα ενημέρωσης των δανειοληπτών

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Λήγει σε 10 ημέρες, 31 Μαρτίου, η διορία που έχουν οι διαχειριστές πιστώσεων προκειμένου να θέσουν σε λειτουργία την ειδική ψηφιακή πλατφόρμα που θα εξασφαλίζει την παροχή προσωποποιημένης πληροφόρησης στους δανειολήπτες σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο.



Την υποχρέωση αυτή, τους την υπενθύμισε και η Γενική Γραμματέας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Θεώνη Αλαμπάση με επιστολή που τους απέστειλε. Στην επιστολή τους ζητά να απαντήσουν σχετικά με την πρόοδο των εργασιών που έχουν αναλάβει για να ανταποκριθούν έγκαιρα στην υποχρέωση τους.



Η πλατφόρμα είναι κομβικής σημασίας για το Υπουργείο Οικονομικών καθώς μέσω αυτής ο δανειολήπτης θα μπορεί ανά πάσα στιγμή να είναι πλήρως πληροφορημένος σχετικά με καθετί που αφορά την οφειλή του. Θα μπορεί αναλυτικά να βλέπει το ύψος της οφειλής, τόκους και κεφάλαιο, προμήθειες και τυχόν άλλες χρεώσεις, το ιστορικό των πληρωμών, τις δόσεις και το επιτόκιο της ρύθμισης των χρεών του.

Θα μπορεί ακόμη να πληροφορείται για την δόσεων, το ύψος τους, την ημερομηνία πληρωμής κάθε δόσης, το τρέχον υπόλοιπο, καθώς και τον λογαριασμό εξυπηρέτησης της οφειλής.



Η θέσπιση της πλατφόρμας αποτέλεσε απάντηση στην πληθώρα των καταγγελιών από δανειολήπτες που αντιμετώπιζαν καταχρηστικές συμπεριφορές από την πλευρά των servicers.

H είσοδος στην πλατφόρμα θα γίνεται με την χρήση κωδικού από το δανειολήπτη κατά το πρότυπο της χρήσης του web banking της τράπεζας του.



Επειδή δεν υπάρχει ακόμη η πλατφόρμα, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει η υποχρέωση της πληροφόρησης των δανειοληπτών από την πλευρά των servicers. Μέχρι την....έναρξη της νέας εποχής υποχρεούνται να παρέχουν εγγράφως τις παραπάνω πληροφορίες σε κάθε δανειολήπτη μετά από αίτηση του και εντός χρονικής περιόδου 30 ημερών.



Όσους αγνοήσουν τις ασφυκτικές πλέον προθεσμίες, τους περιμένουν βαριές «καμπάνες» από πρόστιμο 500.000€ έως και ανάκληση της άδειας λειτουργίας ενώ οι αρμόδιες εποπτικές αρχές διατηρούν το δικαίωμα της δημοσίευσης της φύσης της παράβασης ακόμη και το όνομα του παραβάτη.



Οι υποχρεώσεις των διαχειριστών δανείων απέναντι στους δανειολήπτες δεν εξαντλούνται στην πλατφόρμα πληροφόρησης. Με βάση το νέο πλαίσιο οφείλουν:

-Να προστατεύουν τα προσωπικά στοιχεία και την ιδιωτική ζωή των δανειοληπτών

-Να μην παρενοχλούν, καταναγκάζουν ή να ασκούν αθέμιτη επιρροή στη διάρκεια της επικοινωνίας τους με τον δανειολήπτη

-Να γνωστοποιούν εγγράφως και σε σαφή και κατανοητή γλώσσα στον δανειολήπτη το υπόλοιπο της οφειλής μετά από κάθε μεταβίβαση πίστωσης

-Να καθιερώσουν διαφανείς, άμεσες και δωρεάν διαδικασίες διαχείρισης των καταγγελιών των δανειοληπτών

-Να ασκούν τη δραστηριότητα τους σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κώδικα Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδας, σεβόμενοι τα δικαιώματα των δανειοληπτών.







